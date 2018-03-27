Putin, Katar Emiri ile 2 yıl sonra ilk kez görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin 2 yıl aradan sonra Katar Emiri Şeyh Temim ile ilk kez bir araya geldi. Moskova’da yapılan görüşmede taraflar Suriye’deki durum da dahil birçok konuyu ele aldı.

İkili ilişkilerde olumlu gelişmeler olduğunu belirten Putin “İki ülke arasındaki ilişkiler devamlı olarak gelişiyor. Sizinle sürekli diyalog halindeyiz. Geçen yıl ticaret hacmimiz de arttı. Tam olarak imkânlarımızı karşılamasa da iyi bir eğilim var. Yatırım alanında da işbirliğimiz gelişiyor” dedi.

© Sputnik/ Alexei Nikolsky Katar Emiri’nin Rusya ziyaretinin programı açıklandı

Moskova’da olmaktan mutlu olduğunu belirten Katar Emiri Şeyh Temim de “Görüşmeyeli 2 yıl oldu. Ancak bu 2 yılda ilişkilerimiz fark edilir düzeyde gelişti.İki ülke sağlam ilişkiler ve karşılıklı güvenle birbirine bağlı olsa da daha ilerlemeliyiz. Ticaret hacmi ve diğer konularda hedeflerimizi karşılamak için daha da gelişmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Şeyh Temim, Katar’ın Rusya’nın uluslararası istikrara yönelik katkılarından memnun olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “İşbirliği yaptığımız Rus dostlarımıza güveniyoruz” dedi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, cihatçıları desteklediği suçlamasıyla geçen yıl haziran ayında Katar’la diplomatik ilişkilerini kesti. Bu izolasyona karşı koymak isteyen Katar, başka ülkelerle ticari, askeri ve teknolojik alanda ilişkilerini geliştirme arayışına girdi.

Katar’ın Moskova Büyükelçisi Fahad bin Muhammed el Attiyah, ocak ayında Rus basınına yaptığı açıklamada Doha’nın Rus S-400 hava savunma sistemini satın almak için Moskova ile görüştüklerini söylemişti.