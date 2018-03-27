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    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

    Stoltenberg: NATO'daki Rus diplomatların sayısını 30'dan 20'ye düşüreceğiz

    © AFP 2018/ Emmanuel Dunand
    Rusya
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    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'ndeki diplomatların sayısını 30'dan 20'ye düşürme kararı aldıklarını açıkladı.

    NATO'nun Avrupalı ülkelerin Skripal davası kapsamında aldığı diplomatik tedbirlere katılarak ittifak bünyesindeki Rus diplomatların sayısını 30'dan 20'ye düşürme kararı aldıklarını kaydeden Stoltenberg, "Bugün 7 Rus temsilcinin akreditasyonunu iptal ettim. Ayrıca Rusya'nın 3 diplomat için yaptığı akreditasyon başvurusunu onaylamadım" dedi.

    'BUNUN BİR BEDELİ OLDUĞU MESAJINI AÇIK ŞEKİLDE İLETTİK'

    Rusya, NATO üyesi ülkeler arasında değil. Stoltenberg ihraçlara rağmen Rusya'nın hala Brüksel'deki NATO merkezinde 20 kişilik diplomatik misyonunu bulunduracağını ve Rusya'nın NATO üyeleri ile olan temel iletişimini sürdürmesine izin verileceğini söyledi.

    'Anlamlı diyalog için çalışmayı sürdüreceğiz" diyen Stoltenberg ancak bugün açıkladığı karar ile 'Rusya'ya bunun bir bedeli olduğu mesajını açık şekilde ilettiklerini' söyledi.

    'RUSYA İLE DİYALOĞUN SONLANDIRILMASI ANLAMINA GELMİYOR'

    Stoltenberg'e göre Rus diplomatların sayısının düşürülmesi Rusya ile diyaloğun sonlandırılması anlamına gelmiyor.

    Stoltenberg, "Bu karar, İttifak'ın Rusya'ya yönelik politikasını değiştirmeyecek. NATO, önceden olduğu gibi güçlü askeri potansiyel ve bir sonraki Rusya-NATO Konseyi'ne hazırlık da dahil diyaloğa açıklık yaklaşımlarına bağlılığını koruyor" dedi.

    'KARARIMIZ ORANTILI VE HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERE UYGUN'

    Bu arada Stoltenberg, 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etme ve 3 Rus diplomata akreditasyon vermeme kararının orantılı ve hukuki yükümlülüklere uygun olduğunu savundu.

    "Eylemlerimiz, tüm müttefiklerimiz tarafından dile getirilen güvenlikle ilgili endişeleri ciddi şekilde yansıtıyor ve Rusya'nın tutumuna tepki göstermeye yönelik koordineli uluslararası çabaların bir parçası durumunda" diye devam eden Stoltenberg, bunların orantılı ve İttifak'ın hukuki yükümlülüklerine uygun olduğunu öne sürdü.

    Etiketler:
    NATO, Jens Stoltenberg, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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