Kemerovo sakinleri, adalet için sokağa çıktı

Çoğu çocuk 64 kişinin yasını tutan göstericiler, yetkililerin istifa etmesi ve ihmali bulunanlara gereken cezaların verilmesi talebinde bulundu.

'ŞEFFAF ADALETE İHTİYACIMIZ VAR'

Yangında üç çocuğu ve eşi de dahil tüm ailesini kaybettiğini söyleyen İgor Vostrikov adlı bir baba, "Biz burada kan peşinde değiliz. Çocuklar öldü ve onları geri döndüremeyiz. Ancak şeffaf adalete ihtiyacımız var" dedi.

Kemerovo vali yardımcına işaret eden Vostrikov, günah keçilerinin yerine gerçek suçluların cezalandırılmasını istediklerini vurguladı.

Facianın ardından bugün Kemerovo, Ryazan'ın da aralarında bulunduğu Rusya'nın bazı bölgelerinde yas ilan edilmişti.

Bugün Kemerovo'yu ziyaret eden Putin, olayın tüm faillerini cezalandırma sözü vermişti:

"Soruşturma dikkatle yürütülecek. Burada 100 kişilik bir soruşturma ekibi çalışıyor. Tüm suçluların cezalandırılacağından şüphe dahi etmeyin."