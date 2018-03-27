Ankaralılar, Kemerovo’da ölenler için Rus Büyükelçiliği önüne çiçekler ve oyuncaklar bırakıyor

Ankara sakinleri, Rusya'nın Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği binası önüne çiçekler ve oyuncaklar bırakıyor.
#Rusya #Kemerovo şehrinde meydana gelen facia nedeniyle Rusya'da yas ilan edilmiştir.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) 27 Mart 2018
28 Mart Çarşamba günü 10:00-12:00 ve 14:00-16:00 saatleri arasında @RusEmbTurkey'de taziye defteri açılacaktır.https://t.co/zKFUS9aIUC pic.twitter.com/D0WmwbkETJ
Rus Büyükelçiliği Sözcüsü İrina Kasimova, Sputnik'e açıklamasında, Rusya'da genelin yasın ilan edildiği 28 Mart'ta büyükelçilik binasında taziye kitabının açılacağını bildirdi.
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