Ankaralılar, Kemerovo’da ölenler için Rus Büyükelçiliği önüne çiçekler ve oyuncaklar bırakıyor

Ankaralılar, Rus Büyükelçiliği binası önünde oyuncaklar, çiçekler ve siyah balonlar bırakıyor.

Ankara sakinleri, Rusya'nın Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği binası önüne çiçekler ve oyuncaklar bırakıyor.

#Rusya #Kemerovo şehrinde meydana gelen facia nedeniyle Rusya'da yas ilan edilmiştir.

28 Mart Çarşamba günü 10:00-12:00 ve 14:00-16:00 saatleri arasında @RusEmbTurkey'de taziye defteri açılacaktır.https://t.co/zKFUS9aIUC pic.twitter.com/D0WmwbkETJ — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) 27 Mart 2018

​Rus Büyükelçiliği Sözcüsü İrina Kasimova, Sputnik'e açıklamasında, Rusya'da genelin yasın ilan edildiği 28 Mart'ta büyükelçilik binasında taziye kitabının açılacağını bildirdi.