Antonov: ABD, güçten başka bir şeyden anlamıyor

Washington'un kararı hakkında gazetecilere açıklama yapan Anatoliy Antonov, "ABD'nin güçten başka bir şeyden anlamadığını söyleyebilirim. Buna uygun yanıt verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Moskova, uygun kararı alacaktır. Bir Rusya vatandaşı olarak, bu tür provokatif mantıksız adımların yanıtsız bırakılamayacağını düşünüyorum" dedi.
'ABD DIŞİŞLERİ YETKİLİLERİNE YIKICI EYLEMLERDE BULUNDUKLARINI SÖYLEDİM'
Dün ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çağrısı üzerine yapılan görüşme hakkında bilgi veren Antonov, ABD'li yetkililere Washington'un eylemlerinin yıkıcı olduğunu ve ABD'nin ikili ilişkilerde geriye kalan çok küçük şeyleri de yok ettiğini söylediğini aktardı.
'ABD, YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANIYOR'
BM'ye üye ülkelerin daimi temsilciliklerindeki personelin statüsünün 1946 tarihli Birleşmiş Milletler Ayrıcalık ve Muafiyetlere Dair Sözleşme ile 1947 tarihli BM ve ABD arasındaki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Hakkındaki Anlaşma çerçevesinde belirlendiğini anımsatan Nebenzya, ABD'li büyükelçinin Moskova'yla işbirliğine devam etmeyi umduğu açıklamasının en hafif tabirle tuhaf olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'deki 'Skripal vakasıyla' ilgili 60 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı almıştı. Trump bu kararı Fransa, Almanya'nın da dahil olduğu Avrupa ülkeleriyle koordineli şekilde vermişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)