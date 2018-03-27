Antonov: ABD, güçten başka bir şeyden anlamıyor

İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi gerekçesiyle ABD'nin 60 Rus diplomatı sınırdışı etme kararını değerlendiren Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD'nin güçten başka bir şeyden anlamadığını söyledi. BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD'nin yetkisini kötüye kullandığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Londra ile dayanışma adına 60 Rus diplomatı sınırdışı etme ve Seattle'daki Rusya Konsolosluğu'nu da kapatma kararı almıştı.

Washington'un kararı hakkında gazetecilere açıklama yapan Anatoliy Antonov, "ABD'nin güçten başka bir şeyden anlamadığını söyleyebilirim. Buna uygun yanıt verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Moskova, uygun kararı alacaktır. Bir Rusya vatandaşı olarak, bu tür provokatif mantıksız adımların yanıtsız bırakılamayacağını düşünüyorum" dedi.

'ABD DIŞİŞLERİ YETKİLİLERİNE YIKICI EYLEMLERDE BULUNDUKLARINI SÖYLEDİM'

Dün ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çağrısı üzerine yapılan görüşme hakkında bilgi veren Antonov, ABD'li yetkililere Washington'un eylemlerinin yıkıcı olduğunu ve ABD'nin ikili ilişkilerde geriye kalan çok küçük şeyleri de yok ettiğini söylediğini aktardı.

'ABD, YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANIYOR'

ABD'nin kararına tepki gösteren bir diğer Rus diplomat Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya oldu. ABD'nin sınırdışı etmeye karar verdiği 60 diplomattan 12'sinin New York merkezli Birleşmiş Milletler'de görevli olduğunu anımsatan Nebenzya, BM Genel Merkezi'ne ev sahipliği yapan ABD'nin yetkisini kötüye kullandığını vurguladı. Nebenzya, "Rus diplomatların sınırdışı edilmesinin yanı sıra Rus diplomatik mülklerine erişimin kısıtlanması gibi son dönemdeki diğer dostça olmayan adımlar, ABD'nin ev sahibi ülke olarak haklarını ve imtiyazlarını kötüye kullanması olarak görülebilir" diye konuştu.

BM'ye üye ülkelerin daimi temsilciliklerindeki personelin statüsünün 1946 tarihli Birleşmiş Milletler Ayrıcalık ve Muafiyetlere Dair Sözleşme ile 1947 tarihli BM ve ABD arasındaki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Hakkındaki Anlaşma çerçevesinde belirlendiğini anımsatan Nebenzya, ABD'li büyükelçinin Moskova'yla işbirliğine devam etmeyi umduğu açıklamasının en hafif tabirle tuhaf olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'deki 'Skripal vakasıyla' ilgili 60 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı almıştı. Trump bu kararı Fransa, Almanya'nın da dahil olduğu Avrupa ülkeleriyle koordineli şekilde vermişti.