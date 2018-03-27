Nebenzya: BMGK’nın Suriye kararını sadece Rusya uyguluyor

Nebenzya bugünkü BMGK oturumunda yaptığı açıklamada, Suriye'ye insani yardım ve Doğu Guta'dan sivillerin tahliyesini öngören karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi açıklamasında, “Suriye’nin bazı bölgelerinde çok zor insani durum devam ediyor. Rusya, bu durumun normalleşmesi için aktif tedbirler alıyor. Buna BMGK’nın 2401 sayısı kararının uygulanması da dahil. Evet belki de bu birilerin hoşuna gitmez ama gerçek şu ki biz, 2401 sayılı kararının uygulanması yönünde somut adımlar atan tek ülkeyiz” dedi.