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    Rusya’nın Kemerovo kentindeki AVM yangınında yaşamını yitirenler için Krasnoyarsk'ta düzenlenen anma töreni

    AVM yangınında ölen küçük bir çocuğun son sözleri: Yanıyoruz, Sizi seviyorum

    © REUTERS/ Ilya Naymushin
    Rusya
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    Rusya’nın Kemerovo kentindeki ‘Zimnyaya Vişnya’ isimli alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangında çoğu çocuk en az 64 kişi öldü. Faciadan kurtulanlar o anları anlatırken, yangında mahsur kalan Mariya isimli küçük bir çocuğun sözleri ise hafızalara kazındı. Mariya “Yanıyoruz. Sizi seviyorum. Hepinizi. Belki de veda ediyorum” ifadelerini kullandı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik/
    Putin, AVM yangınında ölenler için ulusal yas ilan etti
    Rusya, Pazar günü Kemerovo’daki AVM yangınıyla sarsıldı. Çoğu çocuk 64 kişinin öldüğü yangından sonra ulusal yas ilan edildi.

    Görgü tanıklarının birçoğu, başta sıradan bir yangın olarak görülen bu yangının faciaya dönüşebileceğinden habersizdi. AVM, içerisindeki eğlence merkezleri, sinema, oyun alanı ve küçük bir hayvanat bahçesi ile bölgedeki ailelerin çocuklarıyla gitmeyi en çok tercih ettiği yerlerdendi.

    BBC’ye konuşan gördü tanıkları, eğlenmek için gittikleri AVM’de yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Sosyal medyaya da yangınla ilgili görüntüler ve içeride kapalı kalan çocukların mesajları yansıdı. Bunlardan en çarpıcılarından biri Mariya Moroz isimli bir ilköğretim öğrencisinin sözleriydi.

    Mariya “Yanıyoruz. Sizi seviyorum. Hepinizi. Belki de veda ediyorum” ifadelerini kullandı. Hastaneye kaldırılan Mariya’nın bilinci yerine gelmedi ve pazartesi günü hayatını kaybetti.

    ‘TRAMBOLİN ODASINDA BAŞLADI’

    Belarus'un başkenti Minsk'teki Rusya Büyükelçiliği önüne AVM yangınında ölenleri anmak için bırakılan çiçek ve oyuncaklar
    © REUTERS/ Vasily Fedosenko
    'Rusya'daki AVM yangınında ölenlerden 41'i çocuk'
    Yangının olduğu gün ilköğretim 2. sınıf öğrencisi Darina, annesiyle birlikte arkadaşının doğum gününü kutlamak için AVM’ye gitmişti. Dördüncü kattaki oyun alanındaki Darina, yangının iki çocuğun zıpladığı trambolin bölümünde başladığını ve odanın daha sonra odanın alev aldığını ifade etti.

    Darina’nın annesi İrina, yangın sırasında alarmların çalmadığını ve şaka yapıldığını söyledi. İrina “Çocuklar tramborlinin yandığını gördüklerinde özel bir efekt, numara sandılar” dedi.

    Yangının başlamasının ardından yoğun dumanla kaplanan binadan doğum günü olan Elya ve diğer çocuklar da çıkartılabildi.

    11 YAŞINDAKİ ÇOCUK TÜM AİLESİNİ KAYBETTİ

    Yelena da her hafta olduğu gibi 10 yaşındaki oğlu Yegor’la AVM’ye gitmişti. Yangın başladığında çıkışa yakın olduklarından oradan ilk ayrılanlar arasındaydılar. Yelena’nın iş arkadaşı ise yangında tüm ailesini, karısını ve çocuklarını kaybetti.

    Yelena, gözlerinin önünde bir çocuğun dördüncü kattan aşağı atıldığını, çocuğun tenteye çarpıp düştüğünü söyledi. AVM’ye anne-babası ve kız kardeşiyle şapka almak için gelen ve kendi babasının binadan attığı 11 yaşındaki bu çocuk vücudundaki kırıklar nedeniyle hastanede. Ailesi ise hayatını kaybetti.

    SİNEMA SALONUNUN KAPILARI KİLİTLİYDİ

    Kemerovo sakinleri, adalet için sokağa çıktı
    © REUTERS/ Marina Lisova
    Kemerovo sakinleri, adalet için sokağa çıktı
    Öte yandan binadaki çizgi film gösteriminin yapıldığı sinema salonunun kapılarının neden kilitli olduğu ise bilinmiyor. Basında bu yönde farklı senaryolar aktarılıyor. Kimileri, çocukları sinemaya getiren öğretmenin alışverişe gittiği sırada dışarıya çıkmamaları için kapıları kilitlemiş olabileceğini belirtiyor. Kimileri de sinema salonu yönetiminin seansların başlamasından sonra biletsiz kişileri içeriye almamak için böyle bir adım atmış olabileceğini ileri sürüyor.

    Eşi ve çocuğuyla sinemaya gelen Anna Zareçneva, bulundukları salonun kilitli olmadığını, olayı içeriye girip yangın olduğunu söyleyen bir kadının çığlığıyla öğrendiklerini söyledi. Bu çığlık olmasa olaydan haberdar olmayacaklarını belirten Zareçneva, çıktıklarında her yerin dumanla kaplı olduğunu, ne söndürme sistemi ne uyarı sistemleri ne de giriş çıkışları gösteren ışıkların çalışmadığını ifade etti.

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    Etiketler:
    Yangın, Kemerovo, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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