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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Rusya'dan İngiltere'ye: Kanıtlayın ya da vatandaşlarımıza cinayet girişimi sayarız

    © REUTERS/ Sergey Karpukhin
    Rusya
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    Konu:
    'Eski Rus ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlendiği' iddiası (42)
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    Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesinin ardından başlatılan soruşturma süreci hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra yönetiminin soruşturmaya ilişkin bazı önemli bilgileri İngiliz halkından sakladığını belirtti.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    Sputnik
    Rusya: Skripal provokasyonunun arkasında, İngiltere ve ABD’deki büyük güçler duruyor
    Londra'nın Skripal davası soruşturmasıyla ilgili önemli hususları İngilizlerden dahi sakladığını ve toplam yaralı sayısının halen bilinmediğini kaydeden Rus Dışişleri, "İngiliz hükümetinin tutumu, birçok soru işareti doğuruyor. İngiliz halkı, ciddi tehdit oluşturan bu olayla ilgili önemli hususlarından bihaber tutuluyor, toplam yaralı sayısı bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

    Eski casusla kızının 4 Mart’ta bilinçlerini kaybetmiş bir biçimde bulundukları Salisbury kentine yakın mesafede bulunan, kimyasal silah üretme çalışmalarının yapıldığı gizli Porton Down laboratuvarının faaliyetleri hakkında bilgi verilmediğini kaydeden bakanlık, laboratuvarın İngiliz ordusuyla Skripaller zehirlenmeden bir gün önce gerçekleştirdiği kimyasal ve biyolojik zehirlenmeyle mücadeleye yönelik 'Zehirli Hançer' tatbikatı hakkında açıklama yapılmadığına işaret etti.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    Sputnik
    Rusya: Skripal provokasyonunun arkasında, İngiltere ve ABD’deki büyük güçler duruyor
    'İNGİLİZ İSTİHBARATININ PARMAĞI OLABİLİR'

    İngiliz hükümetinin olayın esas gerekçelerini aydınlatma ve failleri açığa çıkarma konusunda ilgisiz davrandığına dikkat çeken bakanlık, bu durumun İngiliz istihbaratının olayda parmağı olabileceği düşüncesine sevk ettiğinin altını çizdi.

    Rus Dışişleri, "Skripal olayının tüm koşulları üzerinde yapılan analiz, İngiliz hükümetinin Salisbury'deki olayın esas gerekçelerini ve faillerini açığa çıkarma konusunda ilgisiz davrandığını ortaya koyuyor. Bu, bizi İngiliz istihbaratının olayda parmağı olabileceği düşüncesine sevk ediyor" diye vurguladı.

    'KANIT SUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İNGİLİZ TARAFINDA'

    Dmitriy Peskov
    © Sputnik/ Grigory Sysoev
    Peskov: İngiltere’nin Skripal olayı ile ilgili suçlamaları eşkıyalık sınırında
    Londra yönetimine İngiliz istihbaratının dahli olmadığını ispatlama çağrısı yapan Rus Dışişleri, aksi halde Skripal olayını Rusya vatandaşına yönelik bir saldırı olarak değerlendireceklerinin altını çizdi.

    Bakanlık, "Eğer Rus tarafına tatmin edici kanıtlar sunulmazsa, ciddi siyasi provokasyon sonucunda vatandaşlarımızın hayatına saldırı düzenlendiğini düşüneceğiz. Bu olayda kanıt sunma yükümlülüğünün İngiliz tarafında olduğunun altını bir kere daha çiziyoruz" diye belirtti.

    'LONDRA 'RUSYA'NIN SUÇU' ÖNYARGISI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR'

    Bakanlık, Londra yönetiminin 'Rusya'nın suçu önyargısı' oluşturmak için dünya genelinde çaba sarf ettiğini de kaydederek şöyle devam etti: "Bilinçli ve önceden planlanmış bir cepheleşmeyi körükleme, Rusya sınırlarında güç gösterisi yapma girişimi var. Salisbury'deki olayın objektif ve kapsamlı olarak ele alınması amacını taşıyan siyasi-diplomatik işbirliğini engelleme çabası aşikar."

    Konu:
    'Eski Rus ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlendiği' iddiası (42)
    Etiketler:
    Sergey Lavrov, Salisbury, İngiltere, Rusya
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