Zaharova'dan İngiltere’nin 'kanıtına' ilişkin açıklama: May çuvalladı

Eski Rus ajan Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili ‘kanıt’ olarak gösterdiği ancak sadece basındaki suçlamalardan oluşan sunumu yorumlayan Mariya Zaharova, bunun İngiltere Başbakanı May’in ‘çuvalladığının’ göstergesi olduğunu belirtti. Zaharova “6 resim üzerinden bir kimyasal saldırının sorumluluğunu bir ülkeye yüklüyorlar” ifadesini kullandı.

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Kommersant gazetesi İngiltere'nin yabancı büyükelçilere gösterdiği ve Rus diplomatların sınırdışı edilmesi kararlarını tetikleyen 6 sayfalık ‘gizli sunumu' yayınladı. ‘Kanıt' olarak gösterilen sunumda Skripal olayıyla ilgili Moskova'ya yöneltilen suçlamalar yer alırken, kamuoyunun bildiğinden farklı bir bilgiye yer verilmedi. Sunumda ayrıca Batı'nın dünyada olup biten her şeyden Rusya'nın sorumlu tutulması histerisi de bir kez daha kendini gösterdi.

Konuyla ilgili Facebook'tan açıklama yapan Zaharova, sunumda kanıt niteliğinde bir şey olmadığına işaret etti.

Zaharova "Kommersant, ABD ve AB ülkelerinin İngiltere'nin Skripal olayı ile ilgili Rusya'ya yönelttiği suçlamalara destek verip Rus diplomatları sınırdışı etme kararlarına dayanak aldıkları gizli materyalleri yayınladı. Bu Theresa May'in çuvalladığının göstergesidir. Uluslararası toplumun algısı İngiltere tarafından muazzam bir şekilde manipüle ediliyor. İnceleyin. 6 resim üzerinden bir kimyasal saldırının sorumluluğunu bir ülkeye yüklüyorlar" açıklamasını yaptı.

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Zaharova dün ayrıca NTV televizyonuna yaptığı açıklamada ABD ve İngiltere'nin Moskova'ya Skripal olayı ile ilgili bir belge sunmayı hâlâ reddettiğini belirtmişti.

ABD (60), Ukrayna (13), Almanya (4), Fransa (4), Polonya (4), Kanada (4); Çekya (3) Litvanya (3), İspanya (2), Hollanda (2), Danimarka (2), İtalya (2), Arnavutluk (2), Avustralya (2); Hırvatistan (1), Finlandiya (1), İsveç (1), Estonya (1), Letonya (1), Macaristan (1), Romanya (1), Norveç (1), Makedonya (1) Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı.