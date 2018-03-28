Narışkin: Sınır dışı edilen diplomatlar arasında Rusya Dış İstihbarat Servisi üyeleri de var

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Direktörü Sergey Narışkin, Batılı ülkelerin sınır dışı ettiği Rus diplomatların arasında SVR üyelerinin de bulunduğunu söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Narışkin, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesi gerekçesiyle sınır dışı edilen Rus diplomatik temsilcilik personeli arasında SVR üyelerinin de bulunduğunu ancak sayılarının az olduğunu belirtti.

© REUTERS/ Sergey Karpukhin Rusya'dan İngiltere'ye: Kanıtlayın ya da vatandaşlarımıza cinayet girişimi sayarız

Narışkin, söz konusu SVR üyelerinin Rus büyükelçiliklerinin güvenliğini temin ettiğini kaydetti.

SVR Direktörü, "Sınır dışı edilen diplomatlar arasında ilgili ülkelerde resmen SVR çalışanı olarak bildirilen kişiler de var. SVR üyeleri, sözde ortaklık kanalı üzerinden bu ülkelerdeki istihbarat servisleriyle işbirliğini temin ediyorlardı" ifadelerini kullandı.

'KİRLİ VE GÜLÜNÇ BİR PROVOKASYON'

Narışkin, Batılı ülkelerin tutumunu Rusofobi atmosferi oluşturan bir grup malum ülkenin kirli ve gülünç provokasyonu olarak nitelendirdi.