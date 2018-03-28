Peskov: Batılı ülkelerin Rus diplomatları sınırdışı etme kararı, yarı dayanışma gösterisi

© Sputnik/ Sergey Guneev Narışkin: Sınır dışı edilen diplomatlar arasında Rusya Dış İstihbarat Servisi üyeleri de var

Basın toplantısı düzenleyen Peskov, İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınırdışı etmesinin ardından bir dizi Batılı ülkenin aynı yönde adım atmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Peskov, "Bu oldukça kolektif bir karar. Bu Londra'yla dayanışma gösterisi, mevcut durumdaysa yarı dayanışma gösterisi. Bize göre bu tutumun hiçbir gerekçesi ve kanıtı yok" dedi.

'ULUSLARARASI TOPLUM, 20-30 ÜLKEDEN ÇOK DAHA FAZLASI'



Peskov, Moskova ile Londra arasındaki ilişkilerin bozulmasının Rusya ile uluslararası toplum arasında bir cepheleşme olmadığını da kaydederek, uluslararası toplumun İngiltere'yle dayanışma içinde olan ülkelerden çok daha büyük olduğunu vurguladı.

Peskov, "20-30 ülke, ulusararası toplumun sadece bir kısmı. Uluslararası toplum çok daha kapsamlı ve çok daha fazla sayıda ülkeyi içeriyor" diye konuştu.