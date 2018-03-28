Rusya: Doğu Guta’dan 9.670 militan, 103.117 sivil ayrıldı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndaki bir toplantıda konuşan Şoygu, "Bugün itibarıyla 103.117'si sivil, 9.670 militan ve 15.374 aile üyesi dahil 128.161 kişi Doğu Guta'dan ayrıldı" dedi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, insani koridorların faaliyete geçirilmesinden beri Doğu Guta’dan 9.670’i militan, 103.117’ü sivil 128.161 kişinin ayrıldığını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndaki bir toplantıda konuşan Şoygu, "Bugün itibarıyla 103.117'si sivil, 9.670 militan ve 15.374 aile üyesi dahil 128.161 kişi Doğu Guta'dan ayrıldı" dedi.
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