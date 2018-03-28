Şoygu: SSCB'den bu yana Kuzey Kutbu üzerinden Kuzey Amerika'ya ilk kez uçuş gerçekleştirdik

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi gerekçesiyle İngiltere, ABD, Kanada ve bir dizi AB ülkesinin Rusya'ya karşı ortak politika izlediği bir dönemde Moskova'dan askeri alanda önemli bir hamle geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndaki toplantıda konuşan Şoygu, "Sovyetler döneminden bu yana Rus denizaltısavar uçakları Kuzey Kutbu üzerinden Kuzey Amerika'ya ilk kez uçuş gerçekleştirdi" dedi.

Savunma Bakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2012 yılında verdiği talimatlar doğrultusunda Kuzey Filosu'nun ve genel anlamda Arktik'in geliştirilmesi ile modernizasyonunun Rusya Savunma Bakanlığı'nın öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.

Şoygu, ''Birliklerimizi silahlandırmaya devam ediyoruz. Askerlerin konuşlandırılmasına yönelik tesislerin inşası devam ediyor. Filodaki modern silah ve askeri teçhizat oranı bu yılbaşında yüzde 46'ya ulaştı'' diye konuştu.

Sadece 2017 yılında Kuzey Filosu'nda 5 hücum bot, 7 lojistik gemisi, 9 uçak ve 10 hava savunma radar sistemi dahil 1090 modern askeri teçhizatın kullanıma alındığını aktaran Şoygu, filonun bu yıl 'İlya Muromets' adlı yeni buzkıran gemisiyle güçlendirildiğini, 'Elbrus' lojistik gemisinin de bu yıl envantere dahil edileceğini kaydetti.