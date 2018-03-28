'Batı bloğu dışında 160 ülke, İngiltere'den Skripal olayı konusunda kanıt istiyor'

Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği Sözcüsü, Batı bloğu dışındaki yaklaşık 160 ülkenin kanıt olmadan eski Rus ajan Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında Rusya'yı suçlamayı reddettiğini, Londra'dan konuyla ilgili kanıt talep ettiğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği Sözcüsü'nün açıklamasına göre, ABD ve AB'den birçok ülke Skripallerin zehirlenmesi olayında hiçbir dayanak olmadan İngiltere'yi destekleyip Rus diplomatları sınırdışı etmeye karar vermesine rağmen, Batı bloğu dışındaki çok sayıda ülke bu duruma karşı çıkıyor.

Bu ülkeler, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Rusya'ya karşı kullandığı öfke dolu söylemleri ile ikna olmuş değil.

Kaynak, "Sayın May, Rusya'nın Salisbury olayının arkasında olduğundan emin olduğunu söylemesine rağmen, Rusya, uluslararası toplum ve İngiltere halkına kanıt sunmak zorunda. Bu Batı bloğu üyesi olmayan yaklaşık 160 ülkenin savunduğu görüş. Dünyanın geri kalanında İngiltere'nin sözlerini sorgusuz sualsiz kabul etmeyeceği kesin" dedi.

BÜYÜKELÇİLERE KANIT SUNULMADI

© AFP 2018/ SERGEI KARPUKHIN / POOL Peskov: Batılı ülkelerin Rus diplomatları sınırdışı etme kararı, yarı dayanışma gösterisi

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko, dün büyükelçilikte yabancı büyükelçilerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi ve Rusya'nın Skripal olayı ile ilgili tutumunu aktardı. Büyükelçilikten Sputnik'e ulaşan açıklamada büyükelçilerin Londra'nın ülkelerine soruşturmaya dair kanıt sunmadığı doğrulandı.

Açıklamada, "Toplantının katılımcıları, İngiltere'nin partnerlerine Salisbury'de olanlara dair kanıt sunmadığını doğruladı" ifadeleri yer aldı.

​ABD: KANITA GEREK YOK, İNGİLTERE'NİN SÖYLEDİĞİNE İNANIRIZ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'yı suçlamak için kanıtın olmadığını, bunun için müttefiki Londra'nın sözünün yeterli olduğunu açıkça ifade etti.

© AFP 2018/ CHRIS KLEPONIS ABD, İngiltere'yle dayanışma adına 60 Rus diplomatı sınırdışı ediyor

Nauert, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya ilişkileri geliştirmek istiyorsa, saldırıdaki sorumluğunu kabul edip saldırgan davranışları bırakmalı. Rusya'nın bu saldırının arkasında olduğunu kesinlikle biliyoruz. İngiltere ‘kanıtım var, Rusya'nın sorumlu olduğunu biliyoruz' diyorsa, bizim onlara inanmak için her türlü sebebimiz olur" dedi.

Kommersant gazetesi İngiltere'nin yabancı büyükelçilere gösterdiği ve Rus diplomatların sınırdışı edilmesi kararlarını tetikleyen 6 sayfalık ‘gizli sunumu' yayınladı. ‘Kanıt' olarak gösterilen sunumda Skripal olayıyla ilgili Moskova'ya yöneltilen suçlamalar yer alırken, kamuoyunun bildiğinden farklı bir bilgiye yer verilmedi. "Olaydan Rusya'nın sorumlu olduğuna hiç şüphemiz yok" ifadelerinin kullanıldığı sunumda, alınan kararların da çıkarımlar üzerinden alındığı anlaşıldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May de konuyla ilgili ilk açıklamasında olaydan ‘büyük ihtimalle' Rusya'nın sorumlu olduğunu söylemişti.