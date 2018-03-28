Kayıt
17:44 28 Mart 2018
Ankara+ 21°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    Sergey Skripal

    'Batı bloğu dışında 160 ülke, İngiltere'den Skripal olayı konusunda kanıt istiyor'

    © REUTERS/ Peter Nicholls
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    'Eski Rus ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlendiği' iddiası (45)
    1 0 0

    Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği Sözcüsü, Batı bloğu dışındaki yaklaşık 160 ülkenin kanıt olmadan eski Rus ajan Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında Rusya'yı suçlamayı reddettiğini, Londra'dan konuyla ilgili kanıt talep ettiğini söyledi.

    Sputnik'e konuşan Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği Sözcüsü'nün açıklamasına göre, ABD ve AB'den birçok ülke Skripallerin zehirlenmesi olayında hiçbir dayanak olmadan İngiltere'yi destekleyip Rus diplomatları sınırdışı etmeye karar vermesine rağmen, Batı bloğu dışındaki çok sayıda ülke bu duruma karşı çıkıyor.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik/
    Zaharova'dan İngiltere’nin 'kanıtına' ilişkin açıklama: May çuvalladı
    Bu ülkeler, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Rusya'ya karşı kullandığı öfke dolu söylemleri ile ikna olmuş değil.

    Kaynak, "Sayın May, Rusya'nın Salisbury olayının arkasında olduğundan emin olduğunu söylemesine rağmen, Rusya, uluslararası toplum ve İngiltere halkına kanıt sunmak zorunda. Bu Batı bloğu üyesi olmayan yaklaşık 160 ülkenin savunduğu görüş. Dünyanın geri kalanında İngiltere'nin sözlerini sorgusuz sualsiz kabul etmeyeceği kesin" dedi.

    BÜYÜKELÇİLERE KANIT SUNULMADI

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © AFP 2018/ SERGEI KARPUKHIN / POOL
    Peskov: Batılı ülkelerin Rus diplomatları sınırdışı etme kararı, yarı dayanışma gösterisi
    Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko, dün büyükelçilikte yabancı büyükelçilerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi ve Rusya'nın Skripal olayı ile ilgili tutumunu aktardı. Büyükelçilikten Sputnik'e ulaşan açıklamada büyükelçilerin Londra'nın ülkelerine soruşturmaya dair kanıt sunmadığı doğrulandı.

    Açıklamada, "Toplantının katılımcıları, İngiltere'nin partnerlerine Salisbury'de olanlara dair kanıt sunmadığını doğruladı" ifadeleri yer aldı.

    ABD: KANITA GEREK YOK, İNGİLTERE'NİN SÖYLEDİĞİNE İNANIRIZ

    Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'yı suçlamak için kanıtın olmadığını, bunun için müttefiki Londra'nın sözünün yeterli olduğunu açıkça ifade etti.

    Rusya'nın Washington Büyükelçiliği
    © AFP 2018/ CHRIS KLEPONIS
    ABD, İngiltere'yle dayanışma adına 60 Rus diplomatı sınırdışı ediyor
    Nauert, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya ilişkileri geliştirmek istiyorsa, saldırıdaki sorumluğunu kabul edip saldırgan davranışları bırakmalı. Rusya'nın bu saldırının arkasında olduğunu kesinlikle biliyoruz. İngiltere ‘kanıtım var, Rusya'nın sorumlu olduğunu biliyoruz' diyorsa, bizim onlara inanmak için her türlü sebebimiz olur" dedi.

    Kommersant gazetesi İngiltere'nin yabancı büyükelçilere gösterdiği ve Rus diplomatların sınırdışı edilmesi kararlarını tetikleyen 6 sayfalık ‘gizli sunumu' yayınladı. ‘Kanıt' olarak gösterilen sunumda Skripal olayıyla ilgili Moskova'ya yöneltilen suçlamalar yer alırken, kamuoyunun bildiğinden farklı bir bilgiye yer verilmedi. "Olaydan Rusya'nın sorumlu olduğuna hiç şüphemiz yok" ifadelerinin kullanıldığı sunumda, alınan kararların da çıkarımlar üzerinden alındığı anlaşıldı.

    İngiltere Başbakanı Theresa May de konuyla ilgili ilk açıklamasında olaydan ‘büyük ihtimalle' Rusya'nın sorumlu olduğunu söylemişti.

    Konu:
    'Eski Rus ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlendiği' iddiası (45)

    İlgili konular:

    Peskov: İngiltere’nin Skripal olayı ile ilgili suçlamaları eşkıyalık sınırında
    Rusya: Skripal provokasyonunun arkasında, İngiltere ve ABD’deki büyük güçler duruyor
    Peskov: Rusya'nın Skripal davasında işbirliği yapma arzusu İngiltere'de karşılık bulmuyor
    Rusya'ya kanıt sunmayı reddeden May, Skripal iddialarını Macron ve Merkel'e anlattı
    Rus Büyükelçi: Skripal davasını çözmek için dedektif Hercule Poirot’un bilgeliği gerekli
    Etiketler:
    Kommersant gazetesi, Heather Nauert, Theresa May, Aleksandr Yakovenko, Yuliya Skripal, Sergey Skripal, AB, ABD, rusya, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kuzey Kore lideri Kim’in Çin ziyareti
    Kuzey Kore lideri Kim’in Çin ziyaretinden kareler
    Karikatür
    Rusya'daki AVM'de yangın faciası
    İnfografik
    Rus diplomatları sınır dışı eden ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam