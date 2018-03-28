'Batı bloğu dışında 160 ülke, İngiltere'den Skripal olayı konusunda kanıt istiyor'

Sputnik'e konuşan Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği Sözcüsü'nün açıklamasına göre, ABD ve AB'den birçok ülke Skripallerin zehirlenmesi olayında hiçbir dayanak olmadan İngiltere'yi destekleyip Rus diplomatları sınırdışı etmeye karar vermesine rağmen, Batı bloğu dışındaki çok sayıda ülke bu duruma karşı çıkıyor.
Kaynak, "Sayın May, Rusya'nın Salisbury olayının arkasında olduğundan emin olduğunu söylemesine rağmen, Rusya, uluslararası toplum ve İngiltere halkına kanıt sunmak zorunda. Bu Batı bloğu üyesi olmayan yaklaşık 160 ülkenin savunduğu görüş. Dünyanın geri kalanında İngiltere'nin sözlerini sorgusuz sualsiz kabul etmeyeceği kesin" dedi.
BÜYÜKELÇİLERE KANIT SUNULMADI
Açıklamada, "Toplantının katılımcıları, İngiltere'nin partnerlerine Salisbury'de olanlara dair kanıt sunmadığını doğruladı" ifadeleri yer aldı.
ABD: KANITA GEREK YOK, İNGİLTERE'NİN SÖYLEDİĞİNE İNANIRIZ
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'yı suçlamak için kanıtın olmadığını, bunun için müttefiki Londra'nın sözünün yeterli olduğunu açıkça ifade etti.
Kommersant gazetesi İngiltere'nin yabancı büyükelçilere gösterdiği ve Rus diplomatların sınırdışı edilmesi kararlarını tetikleyen 6 sayfalık ‘gizli sunumu' yayınladı. ‘Kanıt' olarak gösterilen sunumda Skripal olayıyla ilgili Moskova'ya yöneltilen suçlamalar yer alırken, kamuoyunun bildiğinden farklı bir bilgiye yer verilmedi. "Olaydan Rusya'nın sorumlu olduğuna hiç şüphemiz yok" ifadelerinin kullanıldığı sunumda, alınan kararların da çıkarımlar üzerinden alındığı anlaşıldı.
İngiltere Başbakanı Theresa May de konuyla ilgili ilk açıklamasında olaydan ‘büyük ihtimalle' Rusya'nın sorumlu olduğunu söylemişti.
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