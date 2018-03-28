Rusya’da binler, Kemerovo’da ölenleri andı

Kemerovo’daki en az 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan AVM yangının ardından, Rusya’nın çok sayıda kentinde binlerce kişinin katılımıyla anma etkinlikleri düzenlendi. Başkent Moskova ve St. Petersburg, anma etkinliklerinin başlıca adresleriydi.

Kemerovo'da çoğu çocuk 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede ulusal yas ilan etti. Ülkenin dört bir yanında yangında ölenler anıldı.

Аделина Янышева (@ade_linkaaa)'in paylaştığı bir gönderi (Mar 27, 2018 at 10:58öö PDT)

Moskova'da Manejnaya Meydanı ve başka alanlarda toplanan kalabalık ölenler için saygı duruşunda bulundu. Halk yetkililerden şeffaf bir soruşturma talep etti. Anma alanına mumlar, çiçekler getirildi ve alana ‘Kemerovo, seninleyiz' yazılı dev bir döviz asıldı.

Artur Siryk (@artur_siryk)'in paylaştığı bir gönderi (Mar 27, 2018 at 1:34ös PDT)

St. Petersburg'da da Dvortsovoya Meydanı'nda anma etkinliği yapıldı. Saygı duruşunda bulunulan alana ölen çocuklar için oyuncaklar bırakıldı.

Birçok kentte gece nöbetleri tutuldu, bazı kentlerde de kiliselerde ölenler için ayin yapıldı. Sosyal medyada da yas görüntüleri ve başsağlığı dilekleri yağdı.

Магадан (@gorod__mgdn)'in paylaştığı bir gönderi (Mar 26, 2018 at 9:27ös PDT)

Ukrayna, İsrail, Estonya, Çekya, ABD ve diğer ülkelerde de anma törenleri düzenlendi. İnsanlar başsağlığı dilemek ve ölenlerin yakınlarına destek için Rus diplomatik temsilcilerine çiçek ve oyuncaklar bıraktı.

Kemerovo'da çıkan yangında çoğu çocuk en az 64 kişi öldü. Yetkililer olayın ihmalden gerçekleştiği bilgisini verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kesin bir dille ayrıntılı bir soruşturma gerçekleştirileceği ve tüm suçluların cezalandırılacağını söyledi.

Olayla ilgili yangın sırasında alarmı çalıştırmayan güvenlik görevlisi Sergey Antyuşkin, AVM'nin yöneticisi Nadejda Suddenok, binanın alarm sistemini ayarlayan elektrikçi Aleksandr Nikitin dahil çok sayıda kişi tutuklandı.