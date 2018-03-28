Rus elçi uyardı: Skripal vakası yüzünden Soğuk Savaş haline girebiliriz

Rusya'nın Canberra Büyükelçisi Logvinov, Batı'nın 'Skripal vakası' yüzünden Moskova'ya karşı takındığı önyargılı tavrının sürmesi halinde dünyanın bir 'Soğuk Savaş haline' gireceği uyarısında bulundu. Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi Vorobyova ise ortaya çıkabilecek bu durum için, 'buz savaşı' gibi yeni bir terime gereksinim duyulacağını söyledi.
Rusya'nın Canberra Büyükelçisi Grigoriy Logvinov görev yerinde düzenlediği bir basın toplantısında, "Batı, Rusya karşıtı kampanyanın bir geleceğinin olmadığını anlamalı. Zira bu devam ederse, bir Soğuk Savaş halinin içine gömüleceğiz" dedi. Logvinov'un Avustralya'nın Canberra'da düzenlediği basın toplantısı, bu ülkenin hükümetinin 2 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı almasını izliyor. Avustralya bu kararı, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının İngiliz topraklarında zehirlenmesinden 'büyük ihtimal' Moskova'nın sorumlu olduğunu savunan Londra'nın bir dizi müttefiki ile koordineli şekilde almıştı.
Ayrıca Logvinov, İngiltere'nin Rusya'ya yönelttiği bu suçlamaya ilişkin olaraksa, "Elimizde kanıt olmadığını söyledim. İngilizler inatçı bir biçimde kanıt göstermeyi reddetti. Bunu yaparak da Kimyasal Silahlar Sözleşmesi hükümleri ile protokolüne uymayı reddetmiş oldular" ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi Lyudmila Vorobyeva, 20'den fazla ülkenin Londra ile dayanışma adına 'Skripal olayını' gerekçe göstererek Rus diplomatları sınırdışı etme kararı için, 'tamamıyla saçma' ifadesini kullandı.
'BUZ SAVAŞINDAN DAHA KÖTÜ OLAN İSE, SICAK SAVAŞTIR'
"Bu sürtüşme Soğuk Savaş'tan ziyade buz savaşına neden olur. Buz savaşından daha kötü olan nedir? Sıcak savaştır" diyen Vorobyova şöyle devam etti: "Bunun olmasını ister miyiz? Rus tarafı adına size söyleyebilirim ki istediğimiz bu değil. Zira ülkenin elindeki nükleer silahların sayısını hesaba katarsak bu tür bir olayın gezegenimiz için ölümcül olduğunu anlarız."
Bunların yanı sıra Moskova'nın 'Skripal olayı'nın aydınlatılması için Londra ile şeffaf bir biçimde işbirliği yapmak istediğini de ekleyen Vorobyova, "Hiçbir şey gizlemiyoruz" dedi.
'ENDONEZYA DENGELİ TAVIR TAKINDI'
Vorobyova ayrıca, İngiltere ile dayanışma adına Rus diplomatları sınırdışı kararı almayan Endonezya hakkında, "Dengeli tavırları ve düşünmeden bir sonuca varmamış olmaları nedeniyle memnunuz" ifadelerini kullandı.
İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan Rusya'da mahkum edilen, 2010'da ABD ile casus takasında serbest kalıp İngiltere'ye yerleşen ve İngiltere vatandaşı olan eski Rus askeri istihbarat ajanı Skripal ile kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta Salisbury kentinde zehirlenmesi vakasıyla ilgili İngiliz hükümeti Rusya'yı işaret etmişti.
Moskova'nın 'İngiliz topraklarında sinir gazı saldırısı düzenleyerek İngiliz egemenliğini ihlal ettiği' iddiası eşliğinde 23 Rus diplomatı sınırdışı eden Londra, müttefiklerine de dayanışma çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine de 20'den fazla ülke 130'u aşkın Rus diplomatı sınırdışı etme kararı almıştı.
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