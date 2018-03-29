'Rus askeri heyet, Şam'ın Babila kasabasında'

Rus müzakerecilerden oluşan bir askeri heyetin militanlarla tahliye görüşmeleri yapmak için Şam'ın güneyindeki Babila kasabasına gittiği belirtildi.

Suriye basınında yer alan haberlere göre Rusya'nın Suriye Ateşkesi İzleme Merkezi'nden bir askeri heyet, militanlarla tahliye ve teslim olma görüşmeleri yapmak için 4 aydır ateşkes anlaşması kapsamında bulunan Şam'ın Babila kasabasına girdi.

Habere göre militanlarla bir araya gelecek olan Rus askeri müzakereciler, Babila'yı terk etme ya da silah bırakma önerisinde bulunacak.

İDLİB'E TAHLİYE EDİLMELERİ BEKLENİYOR

Rus heyetin sunacağı öneriyi kabul etmeleri halinde Babila'daki militanların büyük bir olasılıkla İdlib'e tahliye edilmesi bekleniyor.

Doğu Guta'ya bağlı olmayan Babila'da Suriye ordusu ve militanlar arasında çok fazla çatışma yaşanmadı. Kasabada 4 aydır ateşkes uygulanıyor.