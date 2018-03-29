Gürcistan, 1 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Gürcistan, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi olayında İngiltere'yle dayanışma içinde olduğunu göstermek için 1 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlık, İngiltere'yle dayanışma içinde olduğunu gösteriyor, İngiltere ve uluslararası toplumun bu konuyla ilgili tutumunu destekliyor ve bu nedenle Gürcistan'daki İsviçre Büyükelçiliği'nde Rusya'nın çıkarlarını temsil eden çalışanı kabul edilemez buluyor" dendi.

Bakanlık, söz konusu çalışanın 7 gün içinde ülkeden ayrılmasını talep ettiklerini vurguladı.

İngiltere, ABD, Kanada, Avusturya ve bir dizi AB ülkesi, Skripal olayını gerekçe göstererek çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Bazı ülkeler de Rusya büyükelçisini geri çağırmıştı.