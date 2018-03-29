Rus Dışişleri: Türkiye sorumlu davrandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO ülkesi olan ve AB ile çeşitli ortaklıklar konusunda müzakere aşamasında olan pek çok ülkenin aksine, Türkiye'nin, 'Skripal vakası' gerekçesiyle İngiltere'yle dayanışma için Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almamış olmasına ilişkin olarak, "Bu sorumlu bir davranış" ifadelerini kullandı.

Zaharova'ya, düzenlediği basın toplantısında, İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajanı Sergey Skripal'in İngiltere topraklarında sinir gazı ile zehirlenmesini gerekçe gösterip Londra'nın dayanışma çağrısı ile bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan ülkeler hakkında bir soru yöneltildi.

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Rus Dışişleri bu ülkeler için, "Londra ve Washington'ın baskılarına boyun eğerek büyük bir hata yapıyorlar" dedi.

Zaharova, Türkiye'nin, bir NATO ülkesine olmasına rağmen ittifaktaki pek çok müttefiğinin aksine Rus diplomatları ülkeden gönderme kararı almamış olmasına ilişkin bir soru karşısındaysa şunları söyledi: "(ABD ve İngiltere'den gelen) bu baskıya boyun eğmeyip Rusya karşıtı yaptırım kararları almayan ülkelerse hem Rusya ile ikili ilişkileri bakımından hem de uluslararası hukuk bakımından sorumlu davrandılar."

NATO, ittifakın genel merkezinde bulunan 7 Rus diplomatın akreditasyonlarını iptal edip 3 Rus diplomatın da akreditasyon başvurusunu reddetmişti.

Bunun dışında, Batı'daki herhangi bir ittifak ya da birlikte yer almamalarına karşın Brüksel'le çeşitli ortaklıkların müzakere aşamasında olan Ukrayna, Moldova ve Gürcistan gibi ülkeler de İngiltere'yle dayanışma kararı adına Rus diplomatları ülkeden gönderme kararı almıştı.

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İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan Rusya'da mahkum edilen, 2010'da ABD ile casus takasında serbest kalıp İngiltere'ye yerleşen ve İngiltere vatandaşı olan eski Rus askeri istihbarat ajanı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta Salisbury kentinde zehirlenmesi vakasıyla ilgili İngiliz hükümeti Rusya'yı suçlamıştı. Moskova'nın 'İngiliz topraklarında sinir gazı saldırısı düzenleyerek İngiliz egemenliğini ihlal ettiği' iddiası eşliğinde 23 Rus diplomatı sınırdışı eden Londra, müttefiklerine de dayanışma çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump hepsini 'casuslukla' suçladığı 60 Rus diplomatı sınır dışı ederek başlıbaşına bir rekora imza atarken birçoğu AB üyesi olmak üzere 23 ülke de sembolik sayılarda sınırdışı kararları açıklamıştı.