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    İngiltere

    Peskov: İngiltere öngörülemez bir ülke

    © REUTERS/ Clodagh Kilcoyne
    Rusya
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    Konu:
    'Eski Rus ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlendiği' iddiası (50)
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    İngiltere yönetiminin Londra borsasında Rus euro tahvillerinin satışını yasaklaması olasılığını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere'nin Rusya ile ilişkilerde öngörülemez bir ülke olduğunu belirtti.

    Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl
    © REUTERS/ Leonhard Foeger
    Avusturya: Londra, Skripal olayında baskı kurmaya çalıştı
    Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesinde hiçbir kanıt sunmadan Moskova'yı suçlayarak Rusya'ya birtakım yaptırımlar uygulayan Londra yönetimi, bu kez de Rus euro tahvillerinin satışını kısıtlamayı planlıyor.

    Peskov'a bugün düzenlediği basın toplantısında Londra'nın söz konusu planları soruldu.

    Peskov, "İngiltere'nin şu anda Rusya ile ilişkilerde yeterince öngörülemez bir ülke olması nedeniyle Londra'nın başka hangi seçenekleri göz önüne alabileceği, nelerin bunun gerekçesini ve kılıfını oluşturabileceği konusunda yargıda bulunmamız çok zor" dedi.

    'İNGİLTERE VE ABD'NİN İTİBARI ZEDELENİR'

    Peskov, İngiltere'nin Rus euro tahvillerine satış yasağı getirmesi olasılığının yanı sıra ABD'nin Rus devlet varlıklarını dondurma olasılığını da dikkatli bir şekilde izlediklerini söyledi.

    "Şüphesiz bu, İngiltere ve ABD'nin güvenilir ekonomik partnerler imajını tamamıyla ilgilendiren önemli bir durum. Bu tür kararların söz konusu ülkelerin yatırımcılar nezdindeki itibarına zarar vermemesi imkansız" diyen Peskov, bu nedenle, yapılan açıklamaları çok dikkatli bir şekilde izlediklerini ve gözlemlediklerini vurguladı.

    The Guardian gazetesinde yer alan haberde İngiltere Başbakanı Theresa May'in Londra borsasında Rus euro tahvillerinin satışına yasak getirilmesini gözden geçirdiği öne sürülmüştü.

    ABD'nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman da Rus RBK'ya demecinde ABD'deki Rus devlet varlıklarının dondurulabileceğini söylemişti.

    'AVUSTURYA'NIN ARABULUCULUĞUNDAN MEMNUNİYET DUYARIZ'

    Peskov'a Avusturya'nın Rusya ile İngiltere arasında arabuluculuk yapma ihtimali de soruldu.

    Peskov, Rusya'nın İngiltere'yi bu konuda sağduyuya yöneltecek her türlü sese ve role ihtiyacı olduğunu ifade etti.

    Konu:
    'Eski Rus ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlendiği' iddiası (50)

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    Etiketler:
    Yaptırım, Tahvil, Borsa, Jon Huntsman, Sergey Skripal, Dmitriy Peskov, ABD, Avusturya, Rusya, İngiltere
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