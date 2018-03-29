Zaharova: Yuliya Skripal hakkında bilgi vermeyen İngiltere hukuku çiğniyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Salisbury'de babası eski Rus ajan Sergey Skripal ile birlikte zehirlenen Yuliya Skripal hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyen İngiltere'nin 1968 tarihli sözleşmeyi ihlal ettiğini ve hukuku aleni biçimde çiğnediğini söyledi.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, İngiltere'nin zehirleme olayında Rusya ile işbirliği yapmayı reddettiğini ve Yuliya Skripal'in Rus vatandaşı olmasına rağmen bu kişi hakkında güncel bilgi sunulmadığını belirtti.

İngiltere'nin bu tutumuyla Sovyetler Birliği ve İngiltere arasında imzalanan 1968 tarihli Konsolosluk Sözleşmesi'ne aykırı hareket ettiğini kaydeden Zaharova, sözleşme çerçevesinde Moskova'nın İngiltere topraklarındaki vatandaşlarına erişme ve onlara tavsiyede bulunma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Zaharova, sözleşmenin feshedilmediğini ve uluslararası hukukta halen yürürlükte olduğunu sözlerine ekledi.