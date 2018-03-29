Lavrov: Putin, Erdoğan ve Ruhani, Astana anlaşmalarının uygulanışını ele alacak

Bogdanov Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif'in 3 Nisan'da Türkiye'de buluşacaklarını belirtti. Lavrov da Putin, Erdoğan ve Ruhani'nin 4 Nisan'da yapacakları üçlü zirvede Astana anlaşmalarının uygulanışını ele alacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 4 Nisan'da yapacakları zirvede Astana anlaşmalarının uygulanışını ele alacağını açıkladı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüşmesinin basına açık kısmından konuşan Lavrov, Putin, Erdoğan ve Zarif'in Ankara'da yapılacak zirvede Astana anlaşmalarının uygulanışını gözden geçireceğinin altını çizdi.

Lavrov, şunları söyledi:

''Bugünkü görüşmemiz, 4 Nisan'da Ankara'da Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri arasında yapılması planlanan görüşmenin arefesinde gerçekleşmesi nedeniyle tamamen zamanında yapılan bir görüşme niteliğinde. Putin, Erdoğan ve Ruhani, BM'nin 2254 sayılı kararına destek için önayak oldukları Astana anlaşmalarının gidişatını gözden geçirecek.''

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da 4 Nisan'daki üçlü zirveden bir gün önce Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanlarının Ankara veya İstanbul'da biraraya geleceğini duyurdu.

Bogdanov, 3 Nisan'da buluşacak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in üç ülke liderleriarasındaki zirveye ilişkin hazırlık çalışmalarının ne seviyede olduğunu değerlendireceğini aktardı.

© REUTERS/ Khalil Ashawi 'Suriye ordusunun Afrin'e girmesine set çekerek Kürtler büyük hata etti'

Bodganov, üçlü zirvede Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişi ve terörle mücadele konularının ele alınacağını belirtti:

''Üç lider, gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişi, Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi), geri kalan IŞİD militanlarının ve bunlarla bağlantılı grupların yok edilmesi görevi dahilinde Astana süreci kapsamında yaşanan tüm gelişmeleri ele alacak.''

© AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN Ankara ile körebe oyunu mu?: PYD'nin başını çektiği unsurlardan Suriye Gelecek Partisi

Rus diplomat, Suriyelilere insani yardım ulaştırılması ve doğal olarak, Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi bağlamında siyasi çözüm süreci konularının masaya yatırılacağını kaydetti.

'ORTAK BİLDİRİ KABUL EDİLEBİLİR'

Bodganov'a göre üçlü zirvenin sonunda ortak bildiri kabul edilebilir:

''Anladığım kadarıyla Türk partnerlerimiz, toplantıyı organize eden taraf olarak sonuç belgesi teklifi üzerinde çalışıyor. Bu, bir açıklama ya da bildiri olabilir. Türkiye'nin önerisini bekliyoruz.''