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    Rusya-Türkiye-İran

    Lavrov: Putin, Erdoğan ve Ruhani, Astana anlaşmalarının uygulanışını ele alacak

    © AA/ Sefa Karacan
    Rusya
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    Bogdanov Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif'in 3 Nisan'da Türkiye'de buluşacaklarını belirtti. Lavrov da Putin, Erdoğan ve Ruhani'nin 4 Nisan'da yapacakları üçlü zirvede Astana anlaşmalarının uygulanışını ele alacağını söyledi.

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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 4 Nisan'da yapacakları zirvede Astana anlaşmalarının uygulanışını ele alacağını açıkladı.

    BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüşmesinin basına açık kısmından konuşan Lavrov, Putin, Erdoğan ve Zarif'in Ankara'da yapılacak zirvede Astana anlaşmalarının uygulanışını gözden geçireceğinin altını çizdi.

    Lavrov, şunları söyledi:

    PYD
    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
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    ''Bugünkü görüşmemiz, 4 Nisan'da Ankara'da Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri arasında yapılması planlanan görüşmenin arefesinde gerçekleşmesi nedeniyle tamamen zamanında yapılan bir görüşme niteliğinde. Putin, Erdoğan ve Ruhani, BM'nin 2254 sayılı kararına destek için önayak oldukları Astana anlaşmalarının gidişatını gözden geçirecek.''

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da 4 Nisan'daki üçlü zirveden bir gün önce Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanlarının Ankara veya İstanbul'da biraraya geleceğini duyurdu.

    Bogdanov, 3 Nisan'da buluşacak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in üç ülke liderleriarasındaki zirveye ilişkin hazırlık çalışmalarının ne seviyede olduğunu değerlendireceğini aktardı.

    Afrin 24 Mart 2018
    © REUTERS/ Khalil Ashawi
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    'LİDERLER GERİLİMİ AZALTMA BÖLGELERİNİ KONUŞACAK'

    Bodganov, üçlü zirvede Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişi ve terörle mücadele konularının ele alınacağını belirtti:

    ''Üç lider, gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişi, Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi), geri kalan IŞİD militanlarının ve bunlarla bağlantılı grupların yok edilmesi görevi dahilinde Astana süreci kapsamında yaşanan tüm gelişmeleri ele alacak.''

    Kamışlı'daki kutlamalarda PYD bayrağı
    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
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    'İNSANİ YARDIM VE SİYASİ ÇÖZÜM DE MASADA OLACAK'

    Rus diplomat, Suriyelilere insani yardım ulaştırılması ve doğal olarak, Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi bağlamında siyasi çözüm süreci konularının masaya yatırılacağını kaydetti.

    'ORTAK BİLDİRİ KABUL EDİLEBİLİR'

    Bodganov'a göre üçlü zirvenin sonunda ortak bildiri kabul edilebilir:

    ''Anladığım kadarıyla Türk partnerlerimiz, toplantıyı organize eden taraf olarak sonuç belgesi teklifi üzerinde çalışıyor. Bu, bir açıklama ya da bildiri olabilir. Türkiye'nin önerisini bekliyoruz.''

    Etiketler:
    Mihail Bogdanov, Cevad Zarif, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Hasan Ruhani, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İran, Rusya, Türkiye, Suriye
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