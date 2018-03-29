Peskov: Kemerovo'daki ölü sayısıyla ilgili güvenilir olmayan bilgiler Ukrayna ve Türkiye'den yayıldı

Moskova Yüksek Ekonomik Okulu İletişim, Medya ve Tasarım Fakültesi'nde düzenlenen 'V Toçku' adlı söyleşide konuşan Peskov, "Tespitlerimize göre güvenilir olmayan bilgiler temel olarak Ukrayna ve Türkiye'den çıktı. Neden bu ülkelerden olduğu bir başka soru ancak 300-500 kişinin öldüğüne dair bilgiler ortaya atılıyor" dedi.

'İyi niyetli' kişilerin güvenilir olmayan bu bilgiyi bilinçli olarak ortaya attığını da kaydeden Peskov, "Doğal olarak, ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğu söylentileri duygusal ortamda hızla yayıldı" diye ekledi.

25 Mart'ta yaşanan yangın faciasında 41'i çocuk 64 kişi hayatını kaybetmişti.

'TÜRKİYE YÖNETİMİYLE HİÇBİR İLGİSİ YOK'

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Nisan zirvesinde Kemerovo'daki yangına ilişkin Türkiye'den güvenilir olmayan bilgilerin yayılması konusunu ele almayacağını belirtti.

Peskov'a, iki ülke liderinin 4 Nisan'da yapılacak zirvede, Kemerovo'da meydana gelen yangın faciasında can kaybına ilişkin güvenilir olmayan bilgilerin Türkiye'den yayınlanması konusunu görüşüp görüşmeyeceği soruldu.

Peskov, "Sanmıyorum. Bunun Türkiye yönetimiyle hiçbir ilgisi yok ki" yanıtını verdi.