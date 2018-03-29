Zaharova’dan Johnson’a: Sizden farkımız Dostoyevski’yi okuyup bilmemiz

Konuyla ilgili haftalık basın toplantısında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Johnson’a romandan bir alıntı yaparak cevap verdi.
Zaharova, İngiltere’nin kanıt olmadan Rusya’yı suçladığına işaret ederek “Boris Johnson, sizden farklı olarak biz Dostoyevski’yi okuduk, onu seviyor ve biliyoruz. Size Fyodor Mihailoviç’ten bir alıntı” dedi ve yazarın şu sözlerini seslendirdi: ‘Yüz tavşandan asla bir at, yüz şüpheden asla bir kanıt yapılamaz. Bir İngiliz atasözü böyle der. Ancak bu yalnızca aklıselimin buyurduğudur, gelin de tutkularla, tutkularla başa çıkmaya çalışın. Nihayetinde müfettiş de bir insandır.’
RUS BÜYÜKELÇİLİK: KİTAPTAKİ MÜFETTİŞİN KANITI VARDI, POWERPOINT SUNUMU DEĞİL
Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği de Johnson’ın sözlerine Twitter’dan yanıt verdi. Mesajda “Johnson Skripal olayını ‘Suç ve Ceza’ya benzetti. İyi bir kitap zevki var. Ancak Raskolnikov’un bir sebebi vardı, Porfiriy Petroviç’in de kanıtı, İngiltere Büyükelçiliği’nin PowerPoint sunumu değil” ifadeleri kullanıldı.
19. yüzyıl Rus edebiyatının en önemli eserlerinden ‘Suç ve Ceza’ romanında ‘üstün insan’ olmak isteyen ve dünyayı insanlara hayatı zehir eden birinden kurtarmanın doğru olacağı düşüncesiyle yaşlı tefeci bir kadını öldüren yoksul ve akıllı bir genç Raskolnikov’un öyküsü anlatılır.
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