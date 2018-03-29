Zaharova’dan Johnson’a: Sizden farkımız Dostoyevski’yi okuyup bilmemiz

Zaharova, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayını Rus yazar Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’ romanındaki olaya benzeten ve herkesin suçluyu bildiği ifadesini kullanan İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson’a yanıt verdi. Zaharova, kitaptan bir alıntı yaparak “Sizden farkımız, Dostoyevski’yi okuyup bilmemiz” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johson, yabancı büyükelçilerle yapılan toplantıda eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayını ünlü yazar Fyodor Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’ romanının başlangıcına benzetip herkesin suçluyu bildiğini, ancak meselenin suçlunun suçunu itiraf edip etmeyeceği veya yakalanıp yakalanmayacağı olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili haftalık basın toplantısında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Johnson’a romandan bir alıntı yaparak cevap verdi.

Zaharova, İngiltere’nin kanıt olmadan Rusya’yı suçladığına işaret ederek “Boris Johnson, sizden farklı olarak biz Dostoyevski’yi okuduk, onu seviyor ve biliyoruz. Size Fyodor Mihailoviç’ten bir alıntı” dedi ve yazarın şu sözlerini seslendirdi: ‘Yüz tavşandan asla bir at, yüz şüpheden asla bir kanıt yapılamaz. Bir İngiliz atasözü böyle der. Ancak bu yalnızca aklıselimin buyurduğudur, gelin de tutkularla, tutkularla başa çıkmaya çalışın. Nihayetinde müfettiş de bir insandır.’

RUS BÜYÜKELÇİLİK: KİTAPTAKİ MÜFETTİŞİN KANITI VARDI, POWERPOINT SUNUMU DEĞİL

Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği de Johnson’ın sözlerine Twitter’dan yanıt verdi. Mesajda “Johnson Skripal olayını ‘Suç ve Ceza’ya benzetti. İyi bir kitap zevki var. Ancak Raskolnikov’un bir sebebi vardı, Porfiriy Petroviç’in de kanıtı, İngiltere Büyükelçiliği’nin PowerPoint sunumu değil” ifadeleri kullanıldı.

Kommersant gazetesi İngiltere'nin yabancı büyükelçilere gösterdiği ve Rus diplomatların sınırdışı edilmesi kararlarını tetikleyen 6 sayfalık ‘gizli sunumu' yayınlamıştı. ‘Kanıt' olarak gösterilen sunumda Skripal olayıyla ilgili Moskova'ya yöneltilen suçlamalar yer alırken, kamuoyunun bildiğinden farklı bir bilgiye yer verilmedi. Zaharova, kanıt niteliği taşımayan bu sunumun kanıt gibi gösterilmesi nedeniyle “(İngiltere Başbakanı) Theresa May çuvalladı” ifadesini kullanmıştı.

19. yüzyıl Rus edebiyatının en önemli eserlerinden ‘Suç ve Ceza’ romanında ‘üstün insan’ olmak isteyen ve dünyayı insanlara hayatı zehir eden birinden kurtarmanın doğru olacağı düşüncesiyle yaşlı tefeci bir kadını öldüren yoksul ve akıllı bir genç Raskolnikov’un öyküsü anlatılır.