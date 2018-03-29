Rusya, ABD'nin St. Petersburg Konsolosluğu'nu kapatıyor ve 60 diplomatını sınırdışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıkladı: Rusya, ABD'nin St. Petersburg Konsolosluğu'nu kapatacak ve 60 ABD'li diplomatı sınırdışı edecek.

© AFP 2018/ CHRIS KLEPONIS ABD, İngiltere'yle dayanışma adına 60 Rus diplomatı sınırdışı ediyor

ABD ile müttefiklerinin İngiltere'deki 'Sergey Skripal vakası' gerekçesiyle Rusya'ya karşı başlattıkları kampanya hakkında Moskova'dan ilk somut misilleme açıklaması geldi.

İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınırdışı etmesinin ardından ABD'nin başını çektiği 25'i aşkın Batılı ülkenin 150'den fazla Rus diplomatı sınırdışı etmesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ne gibi misillemelerde bulunacaklarına açıklık getirdi.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman'ın Rus Dışişleri'ne çağrıldığını ve misilleme adımlarının iletildiğini söyleyen Lavrov, ABD'nin sınırdışı ettiği Rus diplomat kadar ABD'li diplomat sınırdışı edeceklerini belirtti. Bu da 60 ABD'li diplomatın Rusya'dan gönderileceği anlamına geliyor. © REUTERS/ Henry Nicholls İngiliz polisi: Skripaller zehre ilk olarak evlerinin giriş kapısında temas etti

'İSTENMEYEN KİŞİ' İLAN EDİLDİLER

Rus Dışişleri'nin açıklamasına göre ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin 58 ve ABD'nin Yekaterinburg Başkonsolosluğu'nun 2 çalışanı 'istenmeyen kişi' ilan edildi.

Açıklamada, 'istenmeyen kişi' ilan edilen ABD'li diplomatların 5 Nisan'a kadar Rusya'dan ayrılması gerektiği belirtildi.

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Rusya'nın Seattle Konsolosluğu'nun kapatılmasına karşılık olarak da ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu kapatılacak.

'KARŞILIKLILIK İLKESİNİN ÖTESİNE GEÇECEĞİZ'

Mütekabiliyet esasına göre hareket edeceğiz. Aynı sayıda diplomatı sınırdışı edeceğiz ve St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun faaliyet göstermesi anlaşmasından çekileceğiz'' diyen Lavrov, 'Batı'nın attığı adımlara aynıyla karşılık vermekle yetinmeyeceklerini, daha da fazlasını yapacaklarını' dile getirdi.

150'DEN FAZLA BATILI DİPLOMATA KAPI GÖZÜKTÜ

Lavrov, Rusya'nın misillemesinin Rus diplomatları sınırdışı kararı alan bütün ülkeleri etkileyeceğini belirtti. Bu da 150'den fazla Batılı diplomatın Rusya'dan sınırdışı edileceği anlamına geliyor.

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Lavrov, BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (OPCW/KSYÖ) acilen toplantıya çağırarak bir diyalog başlatacaklarını ve gerçeği ortaya çıkaracaklarını söyledi.

ABD'DEKİ RUS MALVARLIKLARINA EL KONULMASI İHTİMALİ İÇİN AÇIKLAMA TALEP EDİLDİ

Rusya Dışişleri Bakanı, ABD Büyükelçisi Huntsman'den de ABD'deki Rus malvarlıklarıne el konabileceği sözleri için açıklama talep ettiklerini duyurdu. Lavrov, ABD'nin Rus diplomatik temsilciliklerine yönelik düşmanca hareketlerinin devam etmesi halinde Rusya'nın da ilave önlemler alacağını vurguladı.

LONDRA'NIN MOSKOVA'NIN İŞİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMESİNE ÜZÜLÜYORUZ

Lavrov, Londra’nın eski Rus ajan Sergey Skripal’in ve kızı Yuliya’nın zehirlenmesinde Rusya’nın parmağı olduğu sonucuna varmasının üzüntü verici olduğunu belirtti.

'ULUSLARARASI HUKUKLA BU KADAR ALAY GÖRMEDİK'

Rus bakan ''Bu arada davayla ilgili soruşturma henüz tamamlanmadı. Bildiğiniz üzere İngiliz polis teşkilatı (Scotland Yard), bunun için daha aylar gerekeceğini belirtiyor, ama karar açıklandı, bu üzüntü verici bir durum. Uluslararası hukukla bu kadar alay edildiğini daha görmedik'' dedi.