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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız

    © REUTERS/ Sergey Karpukhin
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından basın mensuplarına görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Lavrov, Suriye'deki krizin çözümünün Kürtler olmadan imkânsız olduğunu belirtti.

    Afrin
    © AFP 2018/ Nazeer al-Khatib
    Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama
    Rus Bakan, "Suriyeli Kürtlerle ilişkilerimiz, Irak, İran Türkiye gibi diğer ülkelerde toplumun bir parçası olarak yaşayan Kürtlerle de olduğu gibi değişmedi. Kürt halkı olmadan bu bölgede, Kürtlerin yaşadığı ülkelerin topraklarında hiçbir ihtilafın çözülemeyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Lavrov ayrıca ABD'nin Afrin etrafındaki durumda Kürt meselesini spekülasyon konusu yapmaya çalıştığını da kaydetti.

    SURİYE'DEKİ GERİLİMİ AZALTMA BÖLGELERİNİN SAYISI ŞİMDİLİK ARTMAYACAK

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinin sayısının arttırılmasının şimdilik planlanmadığını belirtti.

    Rusya-Türkiye-İran
    © AA/ Sefa Karacan
    Lavrov: Putin, Erdoğan ve Ruhani, Astana anlaşmalarının uygulanışını ele alacak
    Lavrov, "Gerilimi azaltma bölgeleri, Rusya, Türkiye ve İran arasındaki anlaşmaların bir sonucu olarak kalmaya devam ediyor, güneybatı bölgesi Rusya, ABD ve Ürdün'ün katılımıyla oluşturuldu. En azından bu aşamada bölgelerin sayısını arttırmak için herhangi bir planımız yok" diye konuştu.

    İDLİB'DEKİ DURUM İSTANBUL'DAKİ ZİRVEDE ELE ALINACAK

    Lavrov, İdlib'deki durumun da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 4 Nisan'da yapacakları zirvenin gündem konularından biri olacağını duyurdu.

    Lavrov, "İdlib'de durum oldukça karmaşık. Orada şimdilik ciddi çatışmaların olmamasını umuyorum. Fakat bu konu, Ankara'da 4 Nisan'da gerçekleşecek olan zirvenin gündem konularından bir tanesi olacak" ifadelerini kullandı.

    AFRİN'DEKİ SÜKÛNET SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ DİKKATE ALINARAK SAĞLANMALI

    Afrin 24 Mart 2018
    © REUTERS/ Khalil Ashawi
    'Suriye ordusunun Afrin'e girmesine set çekerek Kürtler büyük hata etti'
    Lavrov, Rusya'nın Afrin bölgesindeki sükûnetin Suriye'nin toprak bütünlüğü ilkesine uyularak sağlanmasından yana olduğunu belirtti.

    Rus diplomat, "Amerikalı meslektaşlarımızın Kürt faktörünü spekülasyon konusu yapmaya çalışması, ayrıca Kürt oluşumları kullanarak bir çeşit sıhhi kordon oluşturma çabaları, şu anda Afrin'de izlediğimiz sonuca neden oldu. Çatışmanın taraflarının anlaşmaya varmaları konusunda ısrarcıyız ve Afrin'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü ilkesi tamamıyla korunarak normal hayata dönmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

    MİLİTANLARIN BÜYÜK BİR KISMI DOĞU GUTA'DAN TAHLİYE EDİLDİ

    Militanların büyük bir kısmının Doğu Guta'dan tahliye edildiğini söyleyen Lavrov, bu bölgenin nerdeyse tümünün Suriye hükümet güçlerinin kontrolünde olduğunu belirtti.

    Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik/ Ramil Sitdikov
    Rusya: Doğu Guta'daki terörle mücadele operasyonunda sona geliniyor
    Lavrov, "Şu anda militanların büyük bir kısmı tahliye edilmiş durumda. Barışçıl yaşama dönülüyor, Doğu Guta'nın yaklaşık yüzde 90'ı hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Birleşmiş Milletlerin (BM) teröristlerin keyfi eylemlerinden zarar gören bölge halkının bir an önce evlerine geri dönmesi için sarf edilen ortak çabalara katılımını genişletmesini umarız" diye konuştu.

    Rusya'nın insani yardım ulaştırarak ve BM'nin yardım konvoylarının geçişini sağlayarak bu konuda büyük bir uğraş verdiğine dikkat çeken Lavrov, ortak çalışmaların giderek daha etkili hale gelmesini umduklarını da sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Sergey Lavrov, Suriye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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