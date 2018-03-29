Kayıt
23:40 29 Mart 2018
Ankara+ 3°C
İstanbul+ 8°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

    Şoygu: Doğu Guta sakinleri yakında evlerine dönebilecek

    © Sputnik/ Cyril Kallinikov
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Doğu Guta sakinlerinin önümüzdeki günlerde evlerine dönmeye başlayacağını belirtti.

    Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik/ Ramil Sitdikov
    Rusya: Doğu Guta'daki terörle mücadele operasyonunda sona geliniyor
    Şoygu, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’yla görüşmede, “Orada artık normal hayat başlıyor, onarılması gereken her şey onarılıyor” dedi. İnsanların 7 yıldır süren acılarının yakında biteceğini dile getiren Rus bakan, bugün halen Şam için geçerli olan tehdidin de ikinci plana çekileceğini söyledi.

    Rusya’nın, sığınmacılara barınak, yatak ve sıcak yemeğin sağlanması yönünde büyük çalışmalar yaptığını belirten Şoygu, “Orada seyyar mutfak açtık, oraya gıda tedariki yapıyoruz. Elbette ihtiyaç olan herkese tıbbi yardım da sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Çok sayıda insanın acil tahliyeye ihtiyaç duyduğunu söyleyen Savunma Bakanı, “Tüm bu insanlar, kim olursa olsun, tıbbi yardım alıyor. Onlara doktorlar bakıyor” diye ekledi.

    'KESKİN NİŞANCI MİLİTANLAR 6 SİVİLİ YARALADI'

    Doğu Guta
    © REUTERS/ Omar Sanadiki
    Rusya: Doğu Guta’dan 9.670 militan, 103.117 sivil ayrıldı
    Tahliyenin ilk günlerinde militanların keskin nişancılarının 6 sivili yaraladığını aktaran Şoygu, “Büyük çabalar sonucu keskin nişancı tehdidi yok edildi ve şimdi de bu çalışma devam ediyor” dedi.

    De Mistura da BM’nin Rakka’ya bir inceleme misyonunu göndermeye hazır olduğunu açıkladı. Özel Temsilci, “BM nezdinde çalışan bir özel inceleme misyonunun Şam’dan Rakka’ya gönderilmesi olasılığını görüştük. Amaç, ihtiyaçları, istekleri, hangi insani yardımın gerektiğini anlamak” dedi.

    Ayrıca Afrin, Rukban, Humus ve Doğu Guta’ya da inceleme misyonlarının gönderilmesi gerektiğini dile getiren de Mistura, “Öncelikle misyonların yaşananları değerlendirmesi gerekiyor, ardından da yardım tekliflerimiz gelecek” dedi.

    İlgili konular:

    Rusya: Doğu Guta’dan son 2 günde, 6 bin 400’den fazla militan çıktı
    Rus Genelkurmayı: Ceyşul İslam militanları, Doğu Guta'dan ayrılmaya hazır
    Rusya: Son 48 saatte 6500 militan Doğu Guta'dan İdlib'e tahliye edildi
    Etiketler:
    Staffan de Mistura, Sergey Şoygu, Doğu Guta, Suriye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rus ressamdan iğne deliğindeki sanat
    Rus ressamdan iğne deliğindeki sanat eserleri
    Karikatür
    11 Eylül mağdurları Suudi Arabistan'a dava açabilecek
    Vietnam geleneksel kıyafetleri ao dai’lardaki Rus halk motifleri
    Vietnam geleneksel kıyafeti 'ao dai’lardaki Rus halk motifleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam