Şoygu: Doğu Guta sakinleri yakında evlerine dönebilecek

Rusya’nın, sığınmacılara barınak, yatak ve sıcak yemeğin sağlanması yönünde büyük çalışmalar yaptığını belirten Şoygu, “Orada seyyar mutfak açtık, oraya gıda tedariki yapıyoruz. Elbette ihtiyaç olan herkese tıbbi yardım da sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Çok sayıda insanın acil tahliyeye ihtiyaç duyduğunu söyleyen Savunma Bakanı, “Tüm bu insanlar, kim olursa olsun, tıbbi yardım alıyor. Onlara doktorlar bakıyor” diye ekledi.
'KESKİN NİŞANCI MİLİTANLAR 6 SİVİLİ YARALADI'
De Mistura da BM’nin Rakka’ya bir inceleme misyonunu göndermeye hazır olduğunu açıkladı. Özel Temsilci, “BM nezdinde çalışan bir özel inceleme misyonunun Şam’dan Rakka’ya gönderilmesi olasılığını görüştük. Amaç, ihtiyaçları, istekleri, hangi insani yardımın gerektiğini anlamak” dedi.
Ayrıca Afrin, Rukban, Humus ve Doğu Guta’ya da inceleme misyonlarının gönderilmesi gerektiğini dile getiren de Mistura, “Öncelikle misyonların yaşananları değerlendirmesi gerekiyor, ardından da yardım tekliflerimiz gelecek” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)