Şoygu: Doğu Guta sakinleri yakında evlerine dönebilecek

Şoygu, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’yla görüşmede, “Orada artık normal hayat başlıyor, onarılması gereken her şey onarılıyor” dedi. İnsanların 7 yıldır süren acılarının yakında biteceğini dile getiren Rus bakan, bugün halen Şam için geçerli olan tehdidin de ikinci plana çekileceğini söyledi.

Rusya’nın, sığınmacılara barınak, yatak ve sıcak yemeğin sağlanması yönünde büyük çalışmalar yaptığını belirten Şoygu, “Orada seyyar mutfak açtık, oraya gıda tedariki yapıyoruz. Elbette ihtiyaç olan herkese tıbbi yardım da sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda insanın acil tahliyeye ihtiyaç duyduğunu söyleyen Savunma Bakanı, “Tüm bu insanlar, kim olursa olsun, tıbbi yardım alıyor. Onlara doktorlar bakıyor” diye ekledi.

'KESKİN NİŞANCI MİLİTANLAR 6 SİVİLİ YARALADI'

Tahliyenin ilk günlerinde militanların keskin nişancılarının 6 sivili yaraladığını aktaran Şoygu, “Büyük çabalar sonucu keskin nişancı tehdidi yok edildi ve şimdi de bu çalışma devam ediyor” dedi.

De Mistura da BM’nin Rakka’ya bir inceleme misyonunu göndermeye hazır olduğunu açıkladı. Özel Temsilci, “BM nezdinde çalışan bir özel inceleme misyonunun Şam’dan Rakka’ya gönderilmesi olasılığını görüştük. Amaç, ihtiyaçları, istekleri, hangi insani yardımın gerektiğini anlamak” dedi.

Ayrıca Afrin, Rukban, Humus ve Doğu Guta’ya da inceleme misyonlarının gönderilmesi gerektiğini dile getiren de Mistura, “Öncelikle misyonların yaşananları değerlendirmesi gerekiyor, ardından da yardım tekliflerimiz gelecek” dedi.