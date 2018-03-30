Rusya: Fransa, Sputnik ve RT'ye karşı ayrımcılık yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik ve Russia Today'in (RT) resmi etkinliklere ilişkin akreditasyon başvurularını düzenli olarak geri çeviren Fransa'nın ayrımcılık yaptığını belirtti.

Rusya'nın bu konudaki tutumunu Paris yönetimine birçok kez aktardığını, konunun Moskova'daki Fransız Büyükelçiliği'nin temsilcileriyle ve dışişleri bakanları düzeyinde ele alındığını ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) Moskova'nın endişelerini anlattıklarını anımsatan Zaharova, Fransız yetkililerin bu ayrımcılık karşısında söyledikleri şeyin bu kararın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından alındığı olduğunu söyledi.

Zaharova, "Başka hiçbir yanıt almadık. Bunu gayriresmi olarak kişisel bir dargınlıkla ilişkilendiriyorlar. Bu kapsamlı bir açıklama yapmadılar, sadece bunun Macron'un kararı olduğunu söylediler" dedi.

Macron'un ekibi, son olarak 10 Ocak tarihinde Roma'da düzenlenen AB'nin Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Dördüncü Zirvesi'nde RT'nin çekim ekibinin görüşmelere katılmasına izin vermemişti.