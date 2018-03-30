Emekli büyükelçi Loğoğlu: Skripal olayı Rusya ile Batı arasında diyalogu sağlayabilir

Eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi olayının Rusya ile Batı ülkeleri arasında diyalogun başlangıcı olabileceğini belirtti.

Sputnik’e açıklamasında, Batı ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etmesini değerlendiren Loğoğlu, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini kaydederek “Bu zor dönem, Rusya ile Batı ülkeleri arasında ciddi, derin ve tam kapasiteli diyalogun başlaması için bir araca dönüşebilir” dedi.

Skripal’in zehirlenmesi olayının son derece ciddi olduğunu söyleyen Loğoğlu, bu olayın Rusya ile Batı ülkeleri arasında yeni soğuk savaşın başlangıcı olduğunu düşünmediğini dile getirdi.