Emekli büyükelçi Loğoğlu: Skripal olayı Rusya ile Batı arasında diyalogu sağlayabilir

Skripal’in zehirlenmesi olayının son derece ciddi olduğunu söyleyen Loğoğlu, bu olayın Rusya ile Batı ülkeleri arasında yeni soğuk savaşın başlangıcı olduğunu düşünmediğini dile getirdi.
Eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi olayının Rusya ile Batı ülkeleri arasında diyalogun başlangıcı olabileceğini belirtti.
Skripal’in zehirlenmesi olayının son derece ciddi olduğunu söyleyen Loğoğlu, bu olayın Rusya ile Batı ülkeleri arasında yeni soğuk savaşın başlangıcı olduğunu düşünmediğini dile getirdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)