Rusya'da 64 kişinin yaşamını yitirdiği AVM binası kaçak çıktı

Rusya Soruşturma Komitesi'nin açıklamasında, yapılan soruşturma çerçevesinde Kemerovo'da çok sayıda kişinin öldüğü AVM'nin kaçak yapı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, olayla ilgili Bölge İnşaat Denetim Dairesi Başkanı Tanziliya Komkova görevini kötüye kullanmaktan gözaltına alındı.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko da yangınla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı bilgisini verdi.

BİNANIN SAHİBİ ŞİRKETİN GENEL MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Petrenko, "Bugün AVM binasının sahibi Kemerovo Şekerleme Fabrikası' şirketinin genel müdürü Yuliya Bogdanova gözaltına alındı. Yangın güvenliğinden sorumlu Bogdanova'ya daha önce birçok kez astları tarafından binadaki sorunlarla ilgili bilgi verildiği tespit edildi. Ancak Bodganova, bu eksiklikleri gidermek için bir tedbir almamış" dedi.

Petrenko, Bogdanova'nın tedbir almak yerine yalnızca ticari alan kiralama işlerine odaklandığını söyledi.

Daha önce Kemerovo kentinde yerel mahkeme 5 kişinin tutuklanmasına karar vermişti. Hakkında tutuklama kararı verilenler arasında AVM binasının sahibi olan şirketin teknik müdürü, yangının başlangıç noktası olduğu düşünülen yeri (trambolinlerin olduğu çocuk oyun alanı) kiralayan kişi, alarm sisteminden sorumlu iki şirket çalışanı, şirket müdürü ve alarm sistemini kapatan güvenlik görevlisi tutuklanmıştı.