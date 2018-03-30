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    ABD Başkanı Donald Trump-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Kremlin'den 'Trump, Putin'e silahlanma yarışını ben kazanırım dedi' iddiasına yalanlama

    © REUTERS/ Jorge Silva
    Rusya
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    NBC televizyonu ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı son telefon görüşmesinde ABD'nin silahlanma yarışına hazır olduğunu söylediğini ve "Eğer silahlanma yarışı istiyorsanız, yarışabiliriz ancak zafer benim olacak" ifadelerini kullandığını öne sürdü. Kremlin iddiayı yalanladı.

    Putin - Trump - APEC Zirvesi
    © REUTERS/ Jorge Silva
    Kremlin: Putin ile Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti
    NBC televizyonu, ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberinde, 20 Mart'ta yapılan telefon görüşmesinde Trump'ın Putin'e silahlanma yarışına hazır olduklarını söylediğini iddia etti.  Habere göre Trump, "Eğer silahlanma yarışı istiyorsanız, yarışabiliriz ancak zafer benim olacak" ifadelerini kullandı.

    'TRUMP, RUSYA İLE İYİ İLİŞKİLER İÇİN AYAK DİRETİYOR'

    Ayrıca NBC, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlarının ABD Başkanı'nı Rusya konusunda motive etme ve Putin'e karşı daha sert olmaya ikna etme konusunda başarısız olduğunu belirtti. ABD'li yetkililerden biri, "Trump ayak diretiyor. Rusya ile daha iyi ilişkilere sahip olmanın iyi olacağını düşünüyor ve bunu yapacağına gerçekten inanıyor" diye konuştu.

    Trump, Putin'i 18 Mart'taki devlet başkanlığı seçimlerindeki zaferinden ötürü tebrik amacıyla aramıştı. Konuşmalarının ardından Trump, silahlanma yarışının kontrolden çıktığını ve bu konuyu Putin'le 'yakın gelecekte' yapacağı görüşmede ele almak istediğini söylemişti.

    Putin, Federal Meclis üyelerine sesleniyor
    © Sputnik/ Mikhail Klimentyev
    Putin, Rusya'nın yeni nükleer cephaneliğinin örtüsünü kaldırdı: Bizi dinleme zamanınız geldi
    Rusya Devlet Başkanı Putin, 1 Mart'taki Federal Meclis konuşmasında Rus uzmanların geliştirdiği 'yenilmez' silah sistemlerinden söz etmişti. Söz konusu sistemlerin ABD'nin Rusya'nın nükleer caydırıcılığını küçümseyerek geliştirdiği tüm imkan ve kabiliyetleri hükümsüz kıldığını söyleyen Rus lider, Batı'nın Rusya'yı dinleme zamanının geldiğini vurgulamıştı.

    KREMLİN'DEN YALANLAMA

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, NBC'nin haberinde yer verilen Trump'ın silahlanma yarışında Rusya'yı yeneceğini söylediğine dair içeriğin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, "Konuşma sırasında böyle bir cümle kurulmadı. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

    Peskov'a "Böyle bir açıklama olsaydı Rusya'nın yanıtı ne olurdu?" sorusu da yöneltildi. Peskov, "Devlet liderlerinin gizli konuşmalarının içeriğini hiçbir zaman kamuoyuyla paylaşmıyoruz" yanıtını verdi. 

     

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    Etiketler:
    silahlanma yarışı, NBC, Dmitriy Peskov, Vladimir Putin, Donald Trump, Rusya, ABD
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