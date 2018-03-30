Kremlin'den 'Trump, Putin'e silahlanma yarışını ben kazanırım dedi' iddiasına yalanlama

'TRUMP, RUSYA İLE İYİ İLİŞKİLER İÇİN AYAK DİRETİYOR'
Ayrıca NBC, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlarının ABD Başkanı'nı Rusya konusunda motive etme ve Putin'e karşı daha sert olmaya ikna etme konusunda başarısız olduğunu belirtti. ABD'li yetkililerden biri, "Trump ayak diretiyor. Rusya ile daha iyi ilişkilere sahip olmanın iyi olacağını düşünüyor ve bunu yapacağına gerçekten inanıyor" diye konuştu.
Trump, Putin'i 18 Mart'taki devlet başkanlığı seçimlerindeki zaferinden ötürü tebrik amacıyla aramıştı. Konuşmalarının ardından Trump, silahlanma yarışının kontrolden çıktığını ve bu konuyu Putin'le 'yakın gelecekte' yapacağı görüşmede ele almak istediğini söylemişti.
KREMLİN'DEN YALANLAMA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, NBC'nin haberinde yer verilen Trump'ın silahlanma yarışında Rusya'yı yeneceğini söylediğine dair içeriğin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, "Konuşma sırasında böyle bir cümle kurulmadı. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.
Peskov'a "Böyle bir açıklama olsaydı Rusya'nın yanıtı ne olurdu?" sorusu da yöneltildi. Peskov, "Devlet liderlerinin gizli konuşmalarının içeriğini hiçbir zaman kamuoyuyla paylaşmıyoruz" yanıtını verdi.
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