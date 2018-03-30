Rusya'dan İngiltere'ye 1 ay süre

Rus Dışişleri, Rusya'daki diplomat sayısını, Rusya'nın İngiltere'deki diplomatlarının sayısına indirmesi için Londra'ya 1 ay süre verildiğini açıkladı. Bu karar, Londra ve müttefiklerinin, İngiliz topraklarında eski bir Rus casusun zehirlenmesini gerekçe göstererek Rusya karşıtı yaptırım kararları almasına yanıt olarak alındı.

Rusya Dışişleri'nden İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Laurie Bristow'un Dışişleri'ne çağrılmasının nedenine ilişkin yapılan açıklamada, İngiliz elçiye Londra'nın 'provokatif eylemleri' yüzünden protesto notası verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre ayrıca Bristow, Rusya'daki diplomat sayısını, Rusya'nın İngiltere'deki diplomatlarının sayısına indirmesi için Londra'ya 1 ay süre verildiğine dair bilgilendirildi.

BATILI ÜLKELERİN BÜYÜKELÇİLERİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI

Bristow bugün Rusya Dışişleri'ne çağrılan bir dizi Batılı büyükelçiden sadece biriydi. Zira Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Belçika ve İsveç gibi pek çok ülkenin büyükelçileri de koordineli bir şekilde Rus Dışişleri'ne çağırıldı.

Diğer taraftan Rusya Dışişleri'den büyükelçilerin çağrılmasının nedenlerine ilişkin yapılan açıklamada, 'Skripal vakası' yüzünden Rusya'ya karşı 'dostça olmayan' kararlar alan ülkelerin büyükelçilerine protesto notaları verileceği ve her birinin, Rusya'nın bu kararlar karşısında atacağı adımlar konusunda bilgilendirileceği kaydedilmişti.

İngiliz Başbakan Theresa May, Skripal ve kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta İngiltere'de sinir gazı ile zehirlenmesinin ardında 'büyük ihtimal' Rusya'nın olduğunu söylemişti. Bu suçlamayı gerekçe göstererek 23 Rus diplomatı sınır dışı kararı alan İngiltere, müttefiklerine de dayanışma çağrısında bulunmuştu.

Nitekim AB üyeleri ve ABD'nin de içlerinde olduğu bir dizi ülke soruşturmanın tamamlanmasını beklemeye gerek görmeden bu çağrıya karşılık vermiş, farklı sayılarda Rus diplomatı kendi ülkelerinden gönderme kararı almıştı.

Rusya ise bu eylemlere karşılık olarak, ilk aşamada, 60 ABD'li diplomatı sınırdışı etme ve bu ülkenin St. Petersburg'daki Başkonsolosluğu'nu kapatma kararını açıklamıştı.