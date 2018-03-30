Kremlin: ABD ile diplomatik savaşı biz başlatmadık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile diplomatik savaşı Rusya’nın başlatmadığını, Moskova’nın 60 ABD’li diplomatı sınırdışı etme ve St. Petersburg Başkonsolosluğu’nu kapatma kararının cevap niteliğinde adımlar olduğunu söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov "Rusya hiçbir diplomatik savaş başlatmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD de dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmesinden yanaydı ve hâlâ öyle. Yaptırımları başlatan, diplomatların sınırdışı edilmesi ve diğer şeyleri başlatan taraf hiçbir zaman Rusya olmadı" dedi.

‘İYİ İLİŞKİLERE AÇIĞIZ'

Peskov, Washington'ın, Rusya'nın, yine kendilerinin uyguladıkları dostane, yapıcı olmayan ve hukuksuz eylemlerine karşı yanıtlar vermek zorunda bırakıldığı değerlendirmesine de katılmadıklarını ifade etti.

Peskov "Rusya hâlâ iyi ilişkilere açık, biz iyi ilişkiler istiyoruz" ifadesini kullandı.

Rusya 60 ABD'li diplomatı sınırdışı etme ve ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu kapatma kararı aldı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, bu adımın ilişkileri daha da yıpratacağını söyledi.

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Peskov, Rus diplomatları sınırdışı eden ülkelerden diplomatların Rusya'dan sınırdışı edilmesine yönelik kararı almakta da gecikmeyeceklerini söyledi.

Rusya'nın henüz Avrupalı diplomatları sınırdışı etmemeye yönelik bir kararı neden almadığı sorusunu yanıtlayan Peskov "Yarın ola hayrola" dedi.

Londra'nın eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesinden Moskova'nın sorumlu olduğu iddialarına destek veren ABD ve 20'yi aşkın Avrupa ülkesi Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı.