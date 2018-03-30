Rusya: ABD istihbaratı, sınırdışı edilen Rus diplomatlarla temas kurmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'li istihbarat servislerinin herhangi bir gerekçeye dayanmadan Washington tarafından sınırdışı edilen Rus diplomatlarla temas kurmaya çalıştığını açıkladı.

© AFP 2018/ CHRIS KLEPONIS ABD, İngiltere'yle dayanışma adına 60 Rus diplomatı sınırdışı ediyor

Rus Dışişleri, Beyaz Saray yönetiminin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesini gerekçe göstererek sınırdışı etme kararı aldığı 60 Rus diplomata yönelik hummalı girişimler hakkında açıklama yaptı.

'HUMMALI GİRİŞİMLER VAR'

Bakanlık, "ABD'deki Rus diplomatlara yönelik provokatif eylemlerde ciddi bir artış görüyoruz. 60 Rus diplomatın herhangi bir gerekçeye dayanmadan sınırdışı edileceğinin açıklamasından sonra ABD'li istihbarat servisleri söz konusu diplomatlarla iletişim kurmak için hummalı girişimlerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'GÜLÜNÇ VE TİKSİNDİRİCİ BİR TUTUM'

Rus Dışişleri açıklamayı şöyle sürdürdü: "ABD'nin ikili oynamaya karar verdiği aşikar. Washington yönetimi mesnetsiz bir şekilde Rus diplomatları ihraç ederken daha agresif bir tavır takınan ABD'li istihbarat servisleri, vatandaşlarımız için kolay olmayan bu durumdan istifade etmeye çalışıyor. Bu tutum, gülünç ve tiksindirici görünüyor. Sanki Washington'dakiler temel adap kurallarını tamamen unutmuş."

'GİRİŞİMLERİN TAMAMINI TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ'

Bakanlık, söz konusu girişimlerin tamamını titizlikle takip ettiklerini ve çıkarımlarda bulunduklarını da vurguladı.

ABD, Londra ile dayanışma adına 60 Rus diplomatı sınırdışı etme ve Seattle'daki Rusya Konsolosluğu'nu kapatma kararı almıştı. Rusya, buna yanıt olarak ABD'nin St. Petersburg Konsolosluğu'nu kapatacağını ve 60 ABD'li diplomatı sınırdışı edeceğini açıklamıştı.