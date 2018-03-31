Zaharova, Londra'nın Skripal olayıyla ilgili bilgiyi neden gizlediğini anlattı

Zaharova, "Bilginin gizlenmesi, olayla ilgili detayların açıklanmaması, gerçekten de İngiliz gizli servislerinin bu olaydan sorumlu olduğu düşüncelerine yol açıyor" diye ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Londra'nın eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili bilgi gizlemesinin, bu olayla doğrudan ilişiği olduğunu gösterdiğini belirtti.
Zaharova, "Bilginin gizlenmesi, olayla ilgili detayların açıklanmaması, gerçekten de İngiliz gizli servislerinin bu olaydan sorumlu olduğu düşüncelerine yol açıyor" diye ekledi.
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