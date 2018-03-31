Gatilov: Batı, Doğu Guta'daki operasyonun başarısını gizlemeye çalışıyor

© Sputnik/ Cyril Kallinikov Şoygu: Doğu Guta sakinleri yakında evlerine dönebilecek

Gatilov, "Maalesef Batılı mevkidaşlarımız tüm pozitif gerçekleri gizlemeye çalışıyor. Onlar aksine sadece gelişmelerin negatif yönlerine vurgu yapıyor. Gerçek şu ki, Rusya Suriye hükümetine yardım ediyor ve birçok Doğu Guta sakini bölgeden çıkıyor, insani durumu kolaylaştırma anlamında yaptığımız çabalar için bize teşekkür ediyorlar" dedi.

'DOĞU GUTA'DAN ÇEKİLME YAKINDAN BİTER'

Doğu Guta'nın genelinde tahliyenin sürdüğünü dile getiren Gatilov, "Bu sürecin yakın zamanda biteceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Militanların Doğu Guta'dan tahliyesinin çok önemli olduğunu söyleyen Rus diplomat, "Çünkü Şam'ın bu bölgesi, insani durum açısından uluslararası toplum tarafından dikkat çeken sancılı bir nokta. Buraya El Nusra militanlarının yerleştiği çok iyi biliniyor. Bu militanlar, büyükelçiliğimizin arazisi dahil Şam'ın meskun bölgelerine saldırıyordu. Elbette bu sorunun çözüme kavuşturulması gerekiyordu. Şimdi militanların çıkışıyla ilgili anlaşma var. Süreç işliyor ve bu, sorunun en yakın zamanda çözümleneceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'SURİYE ANAYASA KOMİSYONU LİSTESİ DE MİSTURA'YA İLETİLECEK'

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Suriye Anayasa Komisyonu üye adayları listenin yakında BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura'ya teslim edileceğini söyleyen Gatilov, şöyle devam etti:

"Garantör ülkeler tarafından hazırlanan liste Suriye tarafına verildi. Suriye tarafı, adaylarla ilgili görüşünü belirtir belirtmez liste de Mistura'ya iletilecek. Suriye hükümetinin onayını alma süreci devam ediyor. Süreci yapay olarak hızlandırmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu listeyi Suriye çözümünün tüm tarafları olan garantör ülkeler ve Suriye tarafının onaylanması gerekiyor. Bunun ardından listeler nihai onay alacak ve de Mistura'ya teslim edilecek ve o bu süreç üzerinde çalışmaya başlayacak."