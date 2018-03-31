Rusya: 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı edilecek

Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, daha önce İngiltere’nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etmesine karşılık Rusya’daki 23 İngiliz diplomatı sınır dışı ettiklerini hatırlatarak, “Londra, Avrupa Birliği ve bazı diğer ülkelerdeki Rus diplomatların sınır dışı edilmesi yönünde kampanya yürüttü. Moskova buna şu yanıtı verdi: 'İngiltere, bir aylık süre içinde, personel sayısını azaltma yoluyla İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği ve İngiltere’nin Rusya’daki konsolosluklarındaki toplam çalışan sayısını İngiltere’de çalışan Rus diplomat ve idari-teknik personel sayısına eşitlemek zorunda’. Başka bir deyişle, parite önerildi” dedi.

Zaharova, İngiltere’nin Rusya’daki personel sayısı ile Rusya’nın İngiltere’deki çalışan sayısı arasında 50 kişilik fark olduğunu hatırlattı.

Zaharova, İngiltere’ye her iki ülkedeki diplomat sayısını eşitlemeyi önerdiklerini belirterek 50 İngiliz diplomatın daha sınır dışı edileceğine işaret etti.