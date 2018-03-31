Rusya Dışişleri’nden İngiltere’ye 14 ‘Skripal Davası’ sorusu

Moskova özellikle Londra’dan İngiliz topraklarında zehirlenen 2 Rus vatandaşına Rusya’nın konsolosluk kanalından ulaşmasına niçin izin vermediğini açıklamasını talep ediyor. Rusya bunun dışında, zehirlenen kişilere tam olarak hangi panzehirlerin ve ne şekilde uygulandığı, ayrıca olay yerine gelen İngiliz tıp uzmanlarının elinde hangi panzehirlerin bulunduğu konusunda da bilgi istiyor.

Listede İngiltere’ye yöneltilen toplam 14 soru olduğu belirtiliyor.

Londra, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesinden Moskova'yı sorumlu tutuyor. İngiltere, Skripal olayında kullanılan A-234 kimyasal maddesinin Rus yapımı olduğunu ileri sürerken Moskova ise olayla ilgisi olduğunu kesin bir dille reddediyor.