AVM yangını faciasının yaşandığı Kemerovo bölgesinin valisi Tuleyev istifa etti

© Sputnik/ Maksim Kiselev Rusya'da 64 kişinin yaşamını yitirdiği AVM binası kaçak çıktı

Kemerovo yönetiminden yapılan açıklamada Vali Tuleyev'in gönüllü olarak istifa ettiği açıklandı.

73 yaşındaki Aman Tuleyev 1997'den beri Kemerovo bölgesinin valiliğini yapıyordu. Görev dönemi ise normal şartlar altında 2020'de sona erecekti.

Sputnik'e konuşan yönetimden bir yetkili Tulayev'in görev süresi sonlanmadan istifa ettiğini belirtti.

Geçen hafta Kemerovo kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında Rusya Acil Durum Bakanlığı'nın açıklamasına göre 41'i çocuk 64 kişi yaşamını yitirmişti.

3 dakikalık bir video ile istifa mektubunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğunu duyuran Tuleyev "Sevgili Kemerovo bölgesi sakinleri, elimden geleni yaptım. Kurbanların yakınları ile onlara yapılan yardımlardaki sorunları çözmek üzere bir araya geldim. Bir kez taziyelerimi sunuyorum. Ancak yaşamaya devam etmeli ve ilerlemeliyiz. Kaybettiklerimizi hatırlamak için yaşamalıyız" dedi.

Tuleyev video mesajında 'bu kadar ağır bir yük altında' görevde kalamayacağını ve istifasının 'tek doğru seçenek' olduğunu da ifade etti.

Kemerovo sakinleri yangın faciasının ardından kentteki yerel yönetim binası önünde protesto gösterileri yapmıştı.

Cumartesi günü Kemerovo'daki mahkeme, yerel inşaat denetim otoritesi Tanzilia Komkova'nın gözaltına alınması kararını vermişti.

Polis yetkilileri Komkova'yı kaçak olduğunu ve güvenlik kurallarını ihlal ettiğini bilmesine rağmen alışveriş merkezinin açılışına izin vermekle suçluyor. Şu ana kadar olayla ilgili 7 kişi tutuklandı.