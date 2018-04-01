ABD'nin sınır dışı ettiği Rus diplomatların tamamı Rusya'ya döndü

Washington'dan kalkan, üst düzey Rus yetkililere hizmet veren 'Rossiya' sınıfı İl-96-300 tipi uçak, kısa süre önce Moskova'nın Vnukovo havalimanına iniş yapmıştı.
© AFP 2018/ CHRIS KLEPONIS
New York'tan kalkan ikinci uçak da Moskova'ya iniş yaptı. Böylelikle Washington'un sınır dışı ettiği tüm Rus diplomatlar, aileleriyle birlikte ülkelerine döndü.
TOPLAM 171 KİŞİ ÜLKESİNE DÖNDÜ
60 diplomat ve aile bireyleri dahil toplam 171 kişi iki uçakla ABD'den ayrılmıştı.
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