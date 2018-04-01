Rusya OPCW’ye Salisbury olayıyla ilgili ‘net teklif’ sunacak

Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Moskova’nın girişimiyle düzenlenecek olan özel oturumunda Salisbury olayının soruşturulmasına yardım edecek net bir teklif sunacağı belirtildi.

Rusya'nın OPCW Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, Rossiyskaya Gazeta'ya verdiği röportajda 4 Nisan'da basına kapalı olarak gerçekleştirilecek OPCW Yürütme Konseyi'nin oturumda Moskova'nın net bir teklif sunacağını aktardı.

Şulgin, "OPCW Yürütme Konseyi'nin 4 Nisan'da düzenlenecek olağanüstü oturumunda bir teklif daha sunmaya hazırlanıyoruz " diye konuştu.

Şulgin, "Bu, Salisbury olayının soruşturmasını kolaylaştırmak için hazırlanan basit ve net bir teklif. Bizim, gerçeğin ortaya çıkmasına İngilizlerden daha az değil, daha çok ilgi gösterdiğimizi yineleyeceğim" ifadelerini kullandı.