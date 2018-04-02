Kremlin'den Putin'in 2 günlük Türkiye ziyareti hakkında açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3-4 Nisan'da Ankara'da özellikle enerji alanındaki stratejik projeler ile Suriye de dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki konuları ele alacağı belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, 3-4 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'yı ziyaret edecek.

3 Nisan'da 7. Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının yapılacağı belirtilen açıklamada, "İkili ticari-ekonomik ilişkilerin durumu ve gelişme perspektifi, özellikle enerji alanındaki ortak stratejik projelerin gidişatı ele alınacak. Suriye'de terörle ortak mücadele de dahil bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konuların istişare edilmesi planlanıyor" dendi.

© AA/ Kayhan Özer Erdoğan ve Putin, Akkuyu'nun temelini Ankara'dan atacak

Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın video-konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini atacağı da vurgulandı.

PUTİN, ERDOĞAN VE RUHANİ İKİNCİ KEZ BİR ARAYA GELECEK

Kremlin, 4 Nisan'da ise Putin, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında Suriye konulu 2. üçlü zirvenin yapılacağını belirtti.

Açıklamada, "Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderlerinin 2. üçlü zirvesi sırasında Putin, Erdoğan ve Ruhani ile 22 Kasım 2017'de Soçi'deki 1. üçlü zirvede yapılan anlaşmaların uygulanmasını istişare edecek. Liderler, Suriye'deki ateşkes rejiminin pekiştirilmesi amacıyla muhtemel ilave tedbirler, gerilimi azaltma bölgelerinin işlerliğinin sağlanması, insani sorunların çözümü ve siyasi çözüm sürecinin teşviki hakkında fikir alışverişi yapacak" ifadeleri kullanıldı.

PUTİN VE RUHANİ İKİLİ GÖRÜŞME YAPACAK

Öte yandan Kremlin'e göre Putin, Ankara'daki temasları sırasında İranlı mevkidaşıyla ikili görüşme yapacak. Liderler, Rusya-İran ilişkilerindeki konular ile bölgesel ve uluslararası gündemdeki meseleleri masaya yatıracak.