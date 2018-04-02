Lavrov: Eski Rus ajanı zehirlemek, İngiliz istihbaratıyla hükümetinin çıkarlarına uygun

Batı ülkeleri, İngiliz topraklarında mart başında sinir gazıyla zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızının başına gelenlerin sorumlusu olarak Moskova'yı işaret etmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da zehirleme vakasında İngiliz istihbarat servisleri ile hükümetinin parmağı olabileceğini ima etti.

Lavrov düzenlediği bir basın toplantısında, Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesinin sebeplerine ilişkin bir soru karşısında, "Başka açıklamalar da var. Bunun (eski Rus ajan ve kızını zehirlemenin), öldürme yetkilerini kullanma biçimleriyle bilinen İngiliz istihbarat servislerinin çıkarlarına tamamen uygun olduğunu söyleyen uzmanlar var" dedi.

Rus Dışişleri Bakanı'na göre ayrıca, 'Skripal ile kızını zehirlemenin, Brexit konusundaki sözlerini yerine getirmemesi nedeniyle seçmenleri karşısında hoş olmayan bir duruma düşen İngiliz hükümetinin çıkarları için uygun olduğu da söylenebilir.'

Diğer taraftan Lavrov, 'zehirleme vakasında sadece bir tarafın parmağının olabileceği, bunun da Rusya olduğu' şeklindeki iddialar için de şunları söyledi: "Bunun ardında bir dizi sebep olabilir. Bunların hiçbiri bir kenara itilemez. Ciddi uzmanlar, bir dizi ülkenin ciddi hükümet yetkilileri bunları kenara itmiyor. Kamuoyu önünde akıllarındaki soruları soruyorlar."

Bu soruların hepsine cevap vermekten kaçınmanın mümkün olmayacağını söyleyerek devam eden Lavrov, şu vurguyu yaptı: "Zira bu soru işaretleri apaçık ortada. O kadar ortada ki İngiliz meslektaşlarımız oyun oynamaya başladı. Tüm somut olayların açıklanması ve gerçeğin ortaya çıkması için ısrarcı olmaya devam edeceğiz."

Daha önce Rus devlet yetkilileri, Rusya'nın, Skripal ve kızını zehirlemek için hiçbir sebebi olmadığını defalarca söylemişti. Fakat buna karşın İngiltere ve Londra'nın dayanışma çağrılarına yanıt veren müttefikleri deyim yerindeyse faturayı Moskova'ya kesmekte gecikmedi. Nitekim İngiltere ve ABD'nin başını çektiği pek çok ülke bir dizi Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı. Rusya da bu ülkelere misilleme olarak kendine yaptırım uygulayan ülkelerin bazı diplomatik personellerini sınırdışı edecek.

İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan Rusya'da mahkum edilen, 2010'da ABD ile casus takasında serbest kalıp İngiltere'ye yerleşen ve İngiltere vatandaşı olan eski Rus askeri istihbarat ajanı Skripal ile kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta Salisbury kentinde zehirlenmesi vakasıyla ilgili İngiliz hükümeti herhangi bir kanıt göstermeden Rusya'yı suçlamıştı.