Lavrov: Eski Rus ajanı zehirlemek, İngiliz istihbaratıyla hükümetinin çıkarlarına uygun

Lavrov düzenlediği bir basın toplantısında, Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesinin sebeplerine ilişkin bir soru karşısında, "Başka açıklamalar da var. Bunun (eski Rus ajan ve kızını zehirlemenin), öldürme yetkilerini kullanma biçimleriyle bilinen İngiliz istihbarat servislerinin çıkarlarına tamamen uygun olduğunu söyleyen uzmanlar var" dedi.
Diğer taraftan Lavrov, 'zehirleme vakasında sadece bir tarafın parmağının olabileceği, bunun da Rusya olduğu' şeklindeki iddialar için de şunları söyledi: "Bunun ardında bir dizi sebep olabilir. Bunların hiçbiri bir kenara itilemez. Ciddi uzmanlar, bir dizi ülkenin ciddi hükümet yetkilileri bunları kenara itmiyor. Kamuoyu önünde akıllarındaki soruları soruyorlar."
Bu soruların hepsine cevap vermekten kaçınmanın mümkün olmayacağını söyleyerek devam eden Lavrov, şu vurguyu yaptı: "Zira bu soru işaretleri apaçık ortada. O kadar ortada ki İngiliz meslektaşlarımız oyun oynamaya başladı. Tüm somut olayların açıklanması ve gerçeğin ortaya çıkması için ısrarcı olmaya devam edeceğiz."
İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan Rusya'da mahkum edilen, 2010'da ABD ile casus takasında serbest kalıp İngiltere'ye yerleşen ve İngiltere vatandaşı olan eski Rus askeri istihbarat ajanı Skripal ile kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta Salisbury kentinde zehirlenmesi vakasıyla ilgili İngiliz hükümeti herhangi bir kanıt göstermeden Rusya'yı suçlamıştı.
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