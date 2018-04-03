Putin, 4. dönem başkanlık mazbatasını aldı: Tarihimizin en şeffaf seçimleriydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Ankara’da son iki yılda yapacağı 9. yüzyüze görüşme öncesinde Moskova’da Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4. dönem başkanlık mazbatasını teslim aldı. Putin, bu seçimlerin Rusya tarihinin en şeffaf seçimleri olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Kremlin’de Pamfilova ile bir araya geldi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin’e başkanlık mazbatasını teslim eden Pamfilova “Vladimir Vladimiroviç, seçimlerdeki ikna edici ve net zaferiniz için sizi tebrik ediyor, mazbatanızı teslim ediyorum” ifadelerini kullandı.

Putin ise “Çok teşekkür ederim Ella Aleksandrovna. Seçim kampanyası sırasında çalışan tüm meslektaşlarınıza teşekkürler. Bu büyük kapsamlı, ülke çapında, önemli bir çalışmaydı. Daha önce birçok kişinin söylediği gibi, bu seçimler muhtemelen ülke tarihimizin en şeffaf ve temiz seçimleriydi” yanıtını verdi.

Putin, resmi sonuçlara göre 56 milyon 430 bin 712 seçmenin (yüzde 76.69) oyunu alarak seçimlerin galibi olmuştu.

4. dönem başkanlık mazbatasını alan Putin, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısı'na ve Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.