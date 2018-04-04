Rus Dışişleri Özel Yetkili Elçisi: Türk sivil toplum örgütleri, seçimler öncesinde Kırım’da Kırım-Tatar meselesini alevlendirmeye çalıştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi Andrey Nesterenko, dış güçlerin Rusya’da başkanlık seçimleri öncesinde Kırım-Tatar meselesini alevlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Nesterenko, Kırım’da bu yönde provokasyon gerçekleştirmeye çalışan taraflar arasında Ukraynalı ve Türk sivil toplum kuruluşları olduğunu ifade etti.

© Sputnik/ Evgeny Biyatov Kırım yönetimi Ankara’ya Rusya ve Türkiye arasındaki eski anlaşmaları hatırlattı

Rusya Federasyon Konseyi'ndeki bir toplantıda konuşan Andrey Nesterenko "Seçimler öncesinde karşıtlarımızın odağında etnik gruplar ve mezhepler arası problemler, sözgelimi Çeçenistan'daki azınlıkların haklarıyla ilgili durum vardı. Bir başka örnek de Kuzey'deki yerli azınlıklara ait sivil toplum kuruluşlarının Lukoil ve diğer yerli şirketlerin faaliyetlerine karşı çıkması…" dedi.

Nesterenko, ilk kez seçimlerin yapıldığı Kırım'da da Batılı karşıt güçlerin Kırım Tatar Meclisi meselesini alevlendirmek için çeşitli adımlar attığını, bunlar arasında Ukraynalı ve Türk sivil toplum örgütleri olduğunu ifade etti.

‘ABD'Lİ DİPLOMATLAR RUSYA'YA ZİYARETLERİNİ ARTTIRDI'

Nesterenko, ABD ve müttefiklerinin seçimler öncesinde ve sırasında Rusya'daki durumu sarsmaya yönelik çabaları olduğunu gözlemlediklerini vurgulayarak, bu dönemde ABD'li diplomatların Rusya'ya ziyaretlerini arttırdığını belirtti.

Katılımın az olacağı yönündeki söylentilerle seçimlere güvenin düşürülmeye çalışıldığını kaydeden Nesterenko "Bölgelerden seçim öncesi son aylarda ABD ve AB ülkelerinden Ural, Uzak Doğu, Kafkasya ve Volga bölgelerine yaptığı ziyaretleri arttırdığı bilgisi geldi. Kamuoyu yoklamaları yapılıp federal ve bölgesel yönetimlerle ilgili memnuniyet ölçüldü, ayrılıkçı tutumları körüklemeye çalıştılar" dedi.