Putin: Suriye’de IŞİD yenilgiye uğratıldı

Putin, IŞİD’in hâlâ büyük yıkım potansiyeli olduğunu da söyledi. Putin "Hızla taktik değiştirme ve dünyanın farklı şehir ile bölgelerinde saldırı gerçekleştirme potansiyeli taşıyor. Diğer terör örgütleri de büyük tehlike teşkil ediyor” diye konuştu.
Putin, açıklamalarına "Bu koşullar altında hep birlikte terörle mücadelede edindiğimiz başarıları sağlamlaştıracak ve bu tehlikelerin yayılmasını önleyecek çok yönlü işbirliğinin yeni biçimlerini düşünmemiz gerek" sözleriyle devam etti. Putin, mesajında neredeyse 100 ülkeden heyetlerin geldiği konferansın uluslararası güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere birlikte yürütülen çalışmalara önemli katkıları olacağını ifade etti.
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