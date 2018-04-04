Putin, Patrik Bartholomeos'la telefon görüşmesi yaptı

Türkiye ziyaretine devam eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fener Rum Patriği I. Bartholomeos ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre 2 günlük ziyaret için dün Ankara'ya gelen Putin, Patrik Bartholomeos ile telefonda görüştü.

Patrik Bartholomeos, Putin'i seçimlerde kazandığı zafer ve Paskalya Bayramı dolayısıyla tebrik etti.

Rus lider de, Patrik Bartholomeos'a Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in en içten temennilerini iletti ve Ortodoks dünyasının birliği için sürekli olarak verdiği katkılar nedeniyle teşekkür etti.

Patrik Bartholomeos'un aktif toplumsal ve hayır amaçlı faaliyetlerine de dikkat çeken Putin, Fener Rum Patriği'nin özelikle Türkiye'deki Rusça konuşan topluluğun dini ihtiyaçlarını karşılamak için gereken koşulları sağlamaya büyük katkı sunduğunu vurguladı.