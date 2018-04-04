Rus milletvekilinden İngiltere Başbakanı May’e: Erdoğan’dan örnek alıp, özür dilemeli

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Adalbi Şhagoşev, İngiltere Başbakanı May’e Türkiye ile Rusya arasındaki uçak krizinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’dan özür dilemesiyle aşıldığını hatırlatarak, kendisine bu durumu örnek alıp Skripal olayı ile ilgili Rusya’dan özür dilemesini tavsiye etti.

Türk F16'larının Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olgun bir politikacı olarak Rusya’dan özür dilemesini İngiltere Başbakanı Theresa May’e örnek olarak gösteren Şhagoşev, şöyle konuştu: “Elbette ki Theresa May’den doğu bilgeliği göstermesi talep edilemez. Fakat uluslararası politikanın modern tarihinde en kritik durumların da aşılabildiğine dair örnekler mevcut. Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin eylemi nedeniyle Rusya ile başlayan çok ciddi zıtlaşmanın ardından, Rus pilotun ölmesinden sonra olgun bir politikacı örneği sergileyerek, özür diledi.”

‘Kişisel hırslarını değil de ülkelerinin ulusal çıkarlarını ön planda tutan güçlü liderlerin bu şekilde hareket ettiğini’ söyleyen Şhagoşev, Türkiye’nin özür dilemesinin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığına dikkat çekti.

'ERDOĞAN'I ÖRNEK ALMAZSA, ABD İLE BİRLİKTE İLERLEDİĞİNİ TEYİT ETMİŞ OLUR'

Rus vekil, “Eğer Theresa May bundan örnek almazsa, Rusya’ya Skripal’lerin (eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya) zehirlenmesinde parmağı olduğu gerekçesiyle yöneltilen tüm suçlamaların yüksek politik düzeyde kasten yapılan bir kurgu olduğunu, ayrıca İngiltere’nin ülkemize karşı başlatılan enformasyon savaşına gerçekten katıldığını ve ABD ile birlikte ikinci bir cepheden ilerlediğini teyit etmiş olur” ifadelerini kullandı.

Londra, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesinden Moskova'yı sorumlu tutuyor. Moskova ise olayla ilgisi olduğunu kesin bir dille reddediyor.