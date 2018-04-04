Rus istihbarat şefi: Soğuk Savaş geri döndü

ABD'nin Rusya'ya yönelik eylemlerini Soğuk Savaş dönemine geri dönüşün işareti olarak gören Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Direktörü Sergey Narışkin, Batı'nın yeni demir perde çekmeye hazır olduğunu ifade etti.

© REUTERS/ Lindsey Wasson Rus elçi uyardı: Skripal vakası yüzünden Soğuk Savaş haline girebiliriz

Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda katılımcılara hitap eden Narışkin, "Gerçekte var olmayan, sözde Rus tehdidiyle mücadele, Washington'un 'sabit fikirli' politikası haline geldi. Bu, o kadar büyük boyutlara ulaştı ve absürd nitelikler kazandı ki, Soğuk Savaş'ın karanlık dönemlerine geri döndüğümüzü söyleyebiliriz" dedi.

İlişkilerin bozulması için nesnel gerekçeler bulunmadığını kaydeden Narışkin, "Soğuk Savaş çok uzun zaman önce sona erdi, küreselleşme koşullarında Doğu ile Batı arasında yaşanan ideolojik ihtilaf ortadan kalktı" diye ekledi.

'RUSYA VE BİR DİZİ ÜLKE OLMADAN ÇÖZÜM DÜŞÜNÜLEMEZ'

Günümüzde uluslararası toplumun önünde uluslararası terör, dünyada kalıcı kalkınmanın ve ekonomik güvenliğin temini gibi yepyeni meydan okumalar bulunduğunu da kaydeden Narışkin, "Bunlara ancak ortak çabalarla yanıt verilebilir ve Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya ve çok merkezli dünyanın diğer kutupları olmadan bunun gerçekleştirilmesi düşünülemez" diye konuştu.

'BATI'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜN SEVİYESİ ŞAŞKINLIK VERİCİ'

Sözlerini "Değişikliklerden korkan Batı, yeni demir perde çekmeye hazır" diye sürdüren Narışkin, Washington ve müttefiklerinin sergilediği ikiyüzlülüğün seviyesinin şaşkınlık verici olduğunu vurguladı.

Narışkin, "ABD, kaba Amerikan diktesini her zaman Avrupa-Atlantik veya uluslararası dayanışma kisvesi altında gizlemeye çalışıyor" dedi.

'ABD'NİN KURDUĞU BİAT SİSTEMİ HATA VERİYOR'

Narışkin, konuşmasında eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesi vakası sonrasında yürütülen Rusya karşı kampanyayı da değerlendirdi.

SVR Direktörü, "Bir dizi Avrupa ülkesi, İngiltere ve ABD istihbaratı tarafından tezgahlanan 'Skripal vakası' provokasyonunda bile körü körüne Washington ve Londra'nın peşinden gitmek yerine olayı titizlikle çözümlemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Narışkin, Washington'un kurduğu biat sisteminin hata verdiğini ve en itaatkar ülkelerin bile ABD'den uzaklaştığının görüldüğünü de vurguladı.