Rusya, Belçika ve Macaristan'dan birer diplomatı sınırdışı etti

BELÇİKALI DİPLOMATA 14 GÜN SÜRE VERİLDİ
Belçika Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Rus yönetiminin 1 Belçikalı diplomatı sınırdışı etme kararı hakkında bilgilendirildi. Bakan, bu tepkiyi üzüntüyle karşıladı" dendi.
Belçikalı diplomata Rusya'dan ayrılması için 14 gün süre verildi.
MACAR BÜYÜKELÇİYE RUS DIŞİŞLERİ'NDE TEBLİĞ EDİLDİ
Öte yandan Rus Dışişleri'nin açıklamasına göre bakanlığa çağrılan Macar Büyükelçi Janos Balla'ya bir nota verilerek, "Macaristan'ın Skripal vakası nedeniyle İngiltere'nin Rusya'ya yönelttiği kanıtlanmamış suçlamalar kapsamında bir Rus diplomatın sınırdışı edilmesini öngören düşmanca ve mantıksız talimatı karşısında, Rus tarafı Macaristan Büyükelçiliği'nde görevli bir çalışanı istenmeyen kişi ilan etti" bildiriminde bulunuldu.
İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve bir dizi AB ülkesi, soruşturmanın tamamlanmasını beklemeden ve hiçbir kanıt göstermeden Moskova'yı olayın sorumlusu ilan ederek Rus diplomatları sınırdışı etme kararı almıştı.
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