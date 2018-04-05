Rusya, Belçika ve Macaristan'dan birer diplomatı sınırdışı etti

Rusya, İngiltere'deki 'Skripal vakası' gerekçesiyle Rus diplomatları sınırdışı kararı alan ülkelerin bu adımlarına karşılık vermeye devam ediyor.

© REUTERS/ Maxim Shemetov Moskova'dan Rus diplomatları sınırdışı eden ülkelere misilleme

Belçika ve Macaristan'ın birer Rus diplomat sınırdışı etme adımına karşılık veren Moskova yönetimi, Rusya topraklarında görev yapan 1 Belçikalı ve 1 Macar diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.

BELÇİKALI DİPLOMATA 14 GÜN SÜRE VERİLDİ

Belçika Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Rus yönetiminin 1 Belçikalı diplomatı sınırdışı etme kararı hakkında bilgilendirildi. Bakan, bu tepkiyi üzüntüyle karşıladı" dendi.

Belçikalı diplomata Rusya'dan ayrılması için 14 gün süre verildi.

MACAR BÜYÜKELÇİYE RUS DIŞİŞLERİ'NDE TEBLİĞ EDİLDİ

Öte yandan Rus Dışişleri'nin açıklamasına göre bakanlığa çağrılan Macar Büyükelçi Janos Balla'ya bir nota verilerek, "Macaristan'ın Skripal vakası nedeniyle İngiltere'nin Rusya'ya yönelttiği kanıtlanmamış suçlamalar kapsamında bir Rus diplomatın sınırdışı edilmesini öngören düşmanca ve mantıksız talimatı karşısında, Rus tarafı Macaristan Büyükelçiliği'nde görevli bir çalışanı istenmeyen kişi ilan etti" bildiriminde bulunuldu.

İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve bir dizi AB ülkesi, soruşturmanın tamamlanmasını beklemeden ve hiçbir kanıt göstermeden Moskova'yı olayın sorumlusu ilan ederek Rus diplomatları sınırdışı etme kararı almıştı.